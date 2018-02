Tina Cipollari a breve nuova tronista di ‘Uomini e Donne’?

Da opinionista a tronista. Tina Cipollari, volto storico di Uomini e Donne, a breve dovrebbe essere di nuovo tronista del dating show pomeridiano di Canale5. La notizia, lanciata da Maria De Filippi nel corso di una puntata di Uomini e Donne, ha colpito molti e chissà quando la eccentrica e frizzante opinionista siederà sul trono del programma. Intanto, ecco cosa faceva, e come appariva Tina prima di diventare famosa.

Da impiegata a opinionista vamp. Oggi Tina Cipollari ha 53 anni e tre figli e poco tempo fa ha annunciato la separazione dal marito Chicco Nalli, conosciuto proprio all’interno del programma. Ma cosa faceva Tina prima di diventare famosa in televisione?

Era niente di meno che un’impiegata di contabilità in una società di costruzioni. Un lavoro lontano anni luce da quello della tv dove è approdata nel lontano 2001 per conquistare il tronista Roberto nelle prime edizioni del programma.

Dal 2003 siede come opinionista ed ora potrebbe tornare sul trono per farsi corteggiare e trovare un nuovo amore.

Di quale uomo è in cerca Tina? L’opinionista storica di Uomini e Donne è in cerca di un corteggiatore dai 50 agli 80 anni. Per corteggiarla occorre recarsi sul sito di Uomini e Donne e compilare il form dedicato: “Chiunque scriva non c’è bisogno che passi il casting, entra direttamente in puntata”. Passione ma anche tanta comicità che Tina, già prima, e ora come tronista, saprà regalare al pubblico e ai suoi tanti aspiranti corteggiatori. L’eterna rivale di Gema Galgani è pronta per una nuova avventura.

(Foto: VitaDaMamma.com)