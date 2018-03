Tv, Ballando: Ivan Zazzaroni non vota la coppia Ciacci-Todaro

Il talent Ballando in rotta di collisione con il mondo gay? Tra i concorrenti di Ballando c’è Giovanni Ciacci, l’esperto di look di Caterina Balivo che ha scelto di esibirsi in coppia con un uomo, per sentirsi più a suo agio. A Ivan Zazzaroni, uno dei giudici del programma, questa cosa non è andata giù sin dalla prima puntata ma, nell’ultima, è successo qualcosa di diverso: dopo l’esibizione della coppia Ciacci-Todaro si è rifiutato di votarli “perché esteticamente sbagliato”. Tommaso Cerno, ex condirettore di Repubblica, oggi senatore del Partito democratico, ha parlato sul suo account twitter di “omofobia senza giustificazioni” ed ha chiesto l’intervento della Vigilanza Rai.

Tutti contro Zazzaroni. Non c’è soltanto il senatore Pd ad essersi scagliato contro la scelta di Zazzaroni. Il portavoce del Gay Center, Fabrizio Marrazzo, ha detto: “quella di Zazzaroni ieri sera a Ballando con le Stelle contro la coppia Ciacci Todaro omofobia senza giustificazioni. Sebbene la trasmissione di Rai Uno sia in perdita di ascolti – sottolinea Fabrizio Marrazzo – sono pur sempre alcuni milioni i telespettatori a cui viene comunicato un messaggio chiaramente omofobo. Lasciarlo passare autorizzerebbe chiunque a fare omofobia di bassa lega in televisione”.

La risposta di Zazzaroni a Cerno. Il giudice di Ballando ha cercato di frenare le critiche ricevute attraverso il social twitter ed ha risposto così a Cerno: “Caro Tommaso, ora basta però: ci conosciamo ­­­e ci siamo chiariti (spero) privatamente. Alimentare una polemica lanciando accuse fuori luogo (omofobo) è un insulto alla tua intelligenza. E alla mia. Accetto il giudizio negativo sulla mia valutazione, ma finisce qui. Omofobo, no”. Cerno, a sua volta, ha invitato Zazzaroni ad andare a Ballando: “Sono pronto a ballare con te a #BallandoConLeStelle per dimostrarti che il ballo tra uomini è più antico di quanto tu immagini. E per farti cambiare idea”.

(Foto: www.giornalettismo.com)