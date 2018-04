Tv, fiction: Barbara D’urso di nuovo Dottoressa Giò

Barbara D’Urso tornerà a vestire il camice bianco con la nuova serie de La Dottoressa Giò e accanto a lei dovrebbe esserci l’attore hollywoodiano Patrick Dempsey. Ecco com’è nata l’idea della partecipazione della guest star, sebbene la notizia non sia stata ancora confermata.

Barbara D’Urso torna nei panni de La Dottoressa Giò con Patrick Dempsey?

Barbara D’urso, donna super impegnata in televisione con i programmi pomeridiani su Canale 5 e l’avvio della nuova edizione del Grande fratello, ritorna a vestire il camice bianco con la serie La Dottoressa Giò. Questa fiction le ha dato molto successo vent’anni fa e nella nuova versione Carmelita dovrebbe avere accanto Patrick Dempsey di Grey’s Anatomy. A dare questa notizia, ancora non confermata, è il settimanale DiPiù.

È stata la D’Urso a volere Dempsey nella nuova serie

Il settimanale dedica a Barbara D’Urso e Patrick Dempsey la copertina e spiega che la scelta di affiancare l’attore americano alla conduttrice Mediaset è avvenuta l’estate scorsa mentre la D’Urso si trovava a Ischia. La D’Urso, ospite del festival cinematografico Ischia Global Film & Music Fest, ha conosciuto Dempsey mentre era in vacanza ed ha avuto l’idea di avere l’attore di Hollywood nella nuova serie de La Dottoressa Giò.

Barbara D’urso e Dempsey insieme per la gioia dei fan

Non resta che aspettare la conferma dei diretti interessati anche se, in molti, già sperano di rivedere in tv Barbara D’Urso vestire di nuovo i panni della Dottoressa Giò accanto a Patrick Dempsey.

(Foto: BitchyF)