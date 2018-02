Tv, Gianni Morandi a Che tempo che fa: ‘la musica non conosce età’

Morandi l’eterno ragazzo che ama i Beatles e i Rolling Stones. Una serata ricca di ospiti quella di Che tempo che fa, andata in onda ieri sera. Dopo Silvio Berlusconi è stata la volta di Gianni Morandi, accolto da una battuta dell’ex premier: “Una volta eravamo colleghi, ma io ero più bravo”. Morandi ha ricordato con Fazio importanti episodi della sua lunga e intensa carriera che lo hanno portato a lavorare con i grandi della musica italiana.

Audrey Hepburn ascoltava Gianni Morandi. Tra i vari episodi, ha condiviso con il pubblico quello relativo all’incontro con Audrey Hepburn: “Una volta mi disse che ascoltava le mie canzoni e ne fui lusingato, ma poi pensai che aveva il marito italiano”. A stupire il cantante bolognese anche la ballerina 83enne Paddy Jones, interprete del ballo a corredo della canzone presentata da Lo stato sociale a Sanremo 2018: “Non avevo mai conosciuto una donna così”, ha affermato il cantante.

La musica non ha età. L’artista di Monghidoro ha eseguito parti di alcuni suoi grandi successi ed ha affermato “la musica, se bella, non ha età. Anche perché può rievocare bellissimi ricordi. Eppure, con tutte le mie canzoni, sarò sempre ricordato per ‘Fatti mandare dalla mamma’”. Ha presentato anche il suo ultimo album ‘D’amore d’autore’, realizzato con le collaborazioni con artisti quali Paolo Conte, Fiorella Mannoia, Paolo Simoni, Luciano Ligabue, Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi, Elisa, Ermal Meta e Tommaso Paradiso.

(Foto: QuiBrescia.it)