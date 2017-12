Tv: il 29 gennaio 2018 torna X-Files su Fox Italia

A gennaio debutta l’undicesima stagione di X-Files. Gli appassionati del genere, cresciuti a pane e mistero, saranno felici di sapere che il nuovo anno porta con sé il ritorno televisivo della seguita serie X-Files. Rivedremo sul piccolo schermo gli agenti Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson) con dieci nuovi episodi della serie cult degli anni ’90. Oltre un anno di attesa dopo i sei episodi del 2016 con i quali X-Files ritornò dopo ben 13 anni di pausa.

Mulder in fin di vita e la ricerca del figlio. La serie televisiva statunitense, ideata dal regista e sceneggiatore Chris Carter, riprenderà dall’ultimo episodio del 2016, con l’agente Mulder ridotto in fin di vita a causa del virus spartan. L’undicesima stagione si caratterizzerà per la ricerca del figlio dei due agenti e riporterà in scena alcuni personaggi senior: il direttore Walter Skinner, l’Uomo che fuma e Monica Reyes. In uno degli episodi apparirà anche Haley Joel Osment e sarà svelato il passato del direttore Skinner.

X-Files ha debuttato in tv nel settembre del 1993 e in nove stagioni è divenuta una tra le più seguite della storia della televisione. Un vero e proprio fenomeno di culto con milioni di fan in tutto il mondo. L’appuntamento è per lunedì 29 gennaio ore 21 su Fox Italia.

(Foto: TVShow Time)