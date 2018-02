Tv: Tapiro per Vecchi e la Panicucci, che si scusa per il fuori onda al vetriolo

Federica Panicucci si scusa con Vecchi per il fuori onda. La conduttrice di Mattino 5 si è scusata in diretta con Francesco Vecchi per quanto gli ha detto in un fuori onda: “Ci tenevo a scusarmi, perdonami Vecchi, non ti ho risparmiato nulla. Ero molto arrabbiata, ti chiedo scusa. Sono umana, mi arrabbio ed è successo”. La colpa di quest’ultimo sarebbe stata quella di essersi protratto dopo un servizio su Giorgia Meloni contestata a Livorno, facendo così sforare il tempo concesso alla conduttrice. Quest’ultima, nel fuori onda, si è lamentata dell’attesa e non si è risparmiata dal definire il collega “un cretino” ed ha proseguito con altri epiteti irripetibili.

Due tapiri da Mediaset a Mediaset. Il fuori onda è arrivato tra le mani del tg satirico di Striscia la Notizia. Antonio Ricci lo ha mandato in onda e Valerio Staffelli ad entrambi i conduttori, Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha consegnato un Tapiro d’Oro. Vecchi ha replicato a Staffelli: “E’ il primo tapiro, penso sarà anche l’ultimo”. Tra i due conduttori pace fatta? La Panicucci ha chiesto scusa perché “quando si sbaglia bisogna ammetterlo” e il suo collega, pur accettando le scuse, le ha detto: “sarei falso a dire che non ci sono rimasto male”.

