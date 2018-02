Uomini e Donne: ecco come conquistare la nuova tronista Tina Cipollari

Avanti cavalieri, una nuova tronista vi attende. Tina Cipollari ha fatto il grande passo dopo la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli: diventare tronista del programma di cui è opinionista. Maria De Filippi ha annunciato al pubblico l’arrivo sul trono di colei che è stata seduta per anni accanto a tronisti e troniste: “Dobbiamo fare un appello. Tu Tina sei tornata single. Chi vuole venirti a corteggiare, noi lo accoglieremo”. Per poi aggiungere: “Ho già trovato un corteggiatore nel trono senior, un tal Domenico”. Il riferimento è al cavaliere del trono over che da settimane rincorre la vamp in studio e dietro le quinte per strapparle un bacio. Tina ha sorriso ma ha detto di cercare un altro tipo di uomo.

Di quale uomo è in cerca Tina? L’opinionista storica di Uomini e Donne è in cerca di un corteggiatore dai 50 agli 80 anni. Per corteggiarla occorre recarsi sul sito di Uomini e Donne e compilare il form dedicato: “Chiunque scriva non c’è bisogno che passi il casting, entra direttamente in puntata”. Passione ma anche tanta comicità che Tina, già prima, e ora come tronista, saprà regalare al pubblico e ai suoi tanti aspiranti corteggiatori. L’eterna rivale di Gema Galgani è pronta per una nuova avventura.

