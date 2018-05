Uomini e Donne, ecco la scelta di Mariano Catanzaro

La scelta a sorpresa del Tronista di Uomini e Donne. Mariano Catanzaro ha “colpito” ancora con i suoi colpi di scena.

Uomini e Donne

Che Mariano Catanzaro fosse un personaggio eccentrico l’hanno imparato i telespettatori di Uomini e Donne, abituati ai suoi cambi d’umore e alle sue improvvise provocazioni. Ma nell’ultima puntata del programma di Maria De Filippi, il Tronista napoletano ha scelto Valentina Pivati. E non l’ha fatto in studio, com’era lecito aspettarsi, ma in un camerino.

Un dietro le quinte piuttosto movimentato, dunque, e che ha cambiato per sempre il percorso di Mariano e del suo trono. Il giovane si è presentato nel camerino della Pivati e le ha proposto di uscire. E non per la solita esterna, ma di lasciare il programma insieme e diventare una coppia.

In un primo momento la ragazza ha mostrato tutto lo stupore che una situazione del genere può creare. I dubbi della Pivati, inutile dirlo, erano molti ed erano nati proprio a causa di alcuni recenti comportamenti di Mariano. “Sono indecisa tra testa e cuore” ha confessato la corteggiatrice, forse alludendo alla sua intenzione di seguire i sentimenti ma di avere ancora qualche dubbio sulla lealtà del suo futuro partner.

Tanti i dubbi

E di dubbi nel corso del suo trono a Uomini e Donne, Mariano pure ne ha fatti nascere tanti. Non soltanto per il suo carattere irruento ma anche per una recente segnalazione giunta in programma e che riguardava la sua presenza in una nota discoteca napoletana. In quell’occasione era stato visto in atteggiamenti intimi con una misteriosa ragazza.

Catanzaro, però, ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento emotivo con ragazze al di fuori del programma. Ciò non ha convinto la redazione di Uomini e Donne e in primis la stessa Maria De Filippi. Il giovane più volte ha invitato il giovane ad assumere un atteggiamento più serio nei riguardi della trasmissione e di chi ci partecipa.

Forse i dubbi di Valentina, in un primo momento, saranno nati a causa di questa segnalazione, ma la corteggiatrice, quando ha visto Mariano nel suo camerino motivato dalla voglia di intraprendere un percorso insieme, ha deciso di seguirlo.

Un amore nato nel…camerino

I due piccioncini sono quindi usciti dagli studi e, durante una passeggiata, Mariano si è inginocchiato facendo la proposta ufficiale alla Pivati. “Io sono un macello”, gli ha spiegato, “ma in questo percorso ho capito che se c’è una persona che quando guardo negli occhi ci sto bene, quella sei tu”. Di fronte a una tale dichiarazione il cuore della giovane si è sciolto e ne è nato subito un bacio appassionato.

In linea con il suo carattere Mariano non ha voluto seguire il solito copione previsto per Uomini e Donne, con il momento della scelta in studio, le poltrone rosse, le luci delle telecamere e i petali. Rinunciando alla ribalta, lui e Valentina hanno deciso di diventare una coppia ufficiale e di coronare il loro amore al di fuori degli studi televisivi e di tutto il clamore mediatico che si crea in queste occasioni.

E diciamocelo: Catanzaro è stato davvero molto furbo perché, così facendo, ha evitato di affrontare le altre sue corteggiatrici.

