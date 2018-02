Uomini e Donne, trono over: è finita tra Gemma e Raffaele

Domenico continua a inseguire Tina per un bacio. Il trono over va avanti così come va avanti l’infatuazione di Domenico per Tina. Lui ha confessato di essere innamorato dell’opinionista di punta del programma e la rincorre appena gli è possibile per darle un bacio. Ieri le telecamere hanno anche mostrato come passa le sue giornate quando è lontano dal trono over: tra cucina, allenamenti e lezioni di bachata. Insomma, Domenico non è un uomo da poltrona e chissà che il suo essere così attivo non faccia breccia su Tina che, intanto, ieri si è beccata un nuovo bacio dopo un ulteriore inseguimento in studio.

Gemma ha lasciato Raffaele. Non potevano mancare le avventure dei grandi protagonisti del trono over: Gemma Galgani e Giorgio Manetti. In studio è andato in onda un RVM inerente l’incontro tra la dama torinese e Raffaele. Lei è convinta che il suo cavaliere possa essere influenzato da Tina. Raffaele, invece, non sopporta più la situazione che sta vivendo. All’ingresso di Gemma i telespettatori hanno assistito all’ormai abituale battibecco tra l’opinionista e la dama. Finale non da favola: tra le due litiganti, a rimetterci è Raffale che viene lasciato da Gemma. I due si stavano frequentando ma, a quanto pare, non c’’ stato un interesse tale da permettere ad entrambi di fare un passo più importante. Raffaele ammette di non avere più interesse per Gemma ma rimane nel programma per conoscere altre dame.

La dama torinese ha poi provato a ballare con Giorgio ma non c’è riuscita sia perché Tina si è messa di mezzo, sia perché il pubblico ha accusato Manetti di non essere sincero con Gemma. Un altro finale in bianco: Giorgio rifiuta di ballare con Gemma e torna a sedersi alquanto stizzito.

(Foto: Gossip)