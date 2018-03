Verissimo: i Rodriguez ospiti della Toffanin

La famiglia Rodriguez ospite di Verissimo. Alle ore 16:00 torna su Canale 5 l’appuntamento settimanale con il programma condotto da Silvia Toffanin. Quella di oggi è una puntata ricca di ospiti. Si parte con la famiglia Rodriguez quasi al completo con Belen, Cecilia e Jeremias assieme alla loro mamma (manca soltanto il papà dei fratelli Rodriguez). A introdurre in studio la showgirl argentina è il suo ex marito Stefano De Martino. I due sono stati sposati e dalla loro unione è nato il piccolo Santiago. De Martino presenta la sua ex direttamente dall’Honduras.

Gli altri ospiti della puntata di sabato 31 marzo. La Toffanin accoglie nel suo talk anche Francesca Michielin, cantautrice, che ha raggiunto la notorietà nel 2011 grazie ad X Factor, in tour nei club italiani fino al 16 aprile 2018. E poi altri invitati quali l’attore e regista Antonio Albanese, tornato al cinema con il film Contromano, Enzo Iacchetti, che parla della sua vita e del suo lavoro. A chiudere il parterre del mondo del cinema e dello spettacolo, l’attrice Margherita Buy ed Edoardo Leo, entrambi nelle sale con la commedia Io c’è. Dall’Isola dei Famosi arriva invece Marco Ferri, l’ex naufrago e amico di Jonathan Kashanian, eliminato dal reality questa settimana.

