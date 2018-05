Week end 5-6 Maggio, Film e Programmi Tv

Sabato sera andrà in onda la sfida tra i talent show del momento: Ballando con le stelle, su Raiuno, e Amici, su Canale 5. Ecco la programmazione delle principali reti televisive di film e programmi Tv per il weekend del 5-6 maggio 2018.

Il sabato sera dei talent: Ballando o Amici?

Su Raiuno Milly Carlucci conduce la semifinale di Ballando con le stelle. A sfidarsi sulla pista di ballo le tante coppie in gara: non mancheranno colpi di scena e gli ospiti della puntata di sabato 5 saranno Ivana Trump, ex moglie del presidente Usa, e Rossano Rubicondi, ex marito della Trump. Su Canale 5 spazio ad un altro talent: Amici. In gara i giovani di Maria De Filippi, pronti a sfidarsi a colpi di canto o ballo. Nella scuola non manca mai movimento: dalle polemiche sull’utilizzo dell’auto-tune da parte di Biondo agli insulti alla maestra Celentano da parte di Zic, Luca e Valentina. Saranno eliminati?

Film e altri programmi sabato 5 maggio

Su Raidue una nuova puntata alle 21:20 di N.C.I.S Los Angeles giunto alla sua nona stagione. Su Raitre, ore 21:30, gli appassionati di storia potranno seguire Ulisse, condotto da Alberto Angela. Questa volta si va all’esplorazione dei segreti nascosti di Roma. Su Italia 1, alle ore 21:20, per i più piccoli arriva un imperdibile Madagascar 3 mentre sul nuovo canale 20 il film Terminator 2 – il giorno del giudizio. Su Rai Movie alle 21:10 c’è il film di guerra Anzio mentre su Iris, ore 21:00, Kevin Costner ci porta nel mondo quasi sommerso dal mare di Waterworld. Tante risate per tutti sul Canale 8 alle 21:00 con il Saturday Night Live e sul Nove alle 21:25 con Bud Spencer in Lo chiamavano Bulldozer.

La serata di Domenica 6 maggio



Su Raiuno alle 20:35 torna Fabio Fazio con tanti ospiti nazionali e internazionali. Su Raitre alle 21:25 Alberto Matano conduce Io sono innocente, esperienze di riscatto dei detenuti italiani. Mediaset propone su Canale 5 alle 21:25 una nuova puntata di The wall, game show condotto da Gerry Scotti, e su Italia 1 alle 21:20 Le Iene Show, storico programma di denuncia sociale. Il thriller va in scena su Rai 4 alle 21:00 con il film I segreti del settimo piano mentre il documentario di Rete 4 alle 21:20 ci riporta sui terribili fatti commessi da Il mostro di Cleveland. Su Rai Movie alle 21:10 si ride con Enrico Brignano con il film Ci vediamo domani. Su Paramount Channel alle 21:10 Watchmen e su Sony alle 21:00 La mia super ex ragazza. I romantici possono guardare sul 5 alle 21:10 il film Le parole che non ti ho detto. Questi sono alcuni film e programmi tv per il week end 5-6 maggio.

(Foto: Buzznews)