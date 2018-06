Wind Music Awards 2018. La Prima puntata

Record di ascolti per la prima puntata dei Wind Music Award 2018. Quello di ieri sera è stato un appuntamento all’insegna della grande musica italiana. Oltre quattro milioni di telespettatori che, da casa, hanno seguito la prima puntata dei Wind Music Award 2018.

Successo per i Wind Music Award 2018

Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno condotto con la consueta professionalità la prima serata dei Wind Music Award 2018. Sui social, invece, non sono mancati i complimenti, ma anche qualche critica, ai cantanti in gara.

E si inizia proprio con una nota dolente e che riguarda un gruppo come Lo Stato Sociale: durante la loro performance di ieri, infatti, al pubblico non ha convinto la decisione di cantare in playback il loro successo. Il brano Una vita in vacanza, divenuto ormai un vero e proprio tormentone, nella sua versione registrata non ha convinto gli utenti di Facebook che non hanno risparmiato le critiche alla band emiliana.

Chi, invece, ha dimostrato al pubblico dell’Arena di Verona di saper cantare dal vivo è Laura Pausini. La diva della musica italiana, infatti, ha eseguito in modo magistrale due brani del suo nuovo lavoro discografico, Frasi a metà e Non è detto, canzoni in cui ha dimostrato la potenza della sua voce. E sui social i complimenti non sono mancati, con molti utenti in visibilio davanti alle doti canore della bravissima cantante di Faenza.

Altre importanti performance

Un altro mito assoluto che si è esibito nella prima puntata dei Wind Music Award 2018 è stato Zucchero. L’atmosfera che è riuscita a ricreare sul palco ieri sera è stata magica, così come la canzone che ha interpretato, Dune Mosse, un brano intenso come pochi. L’artista ha inoltre ricordato che, tra poco più di un mese, si esibirà insieme a Eric Clapton in un concerto che si terrà a Hyde Park.

Mattatori nell’Arena sono stati anche Elettra e Gué Pequeno. I due hanno cantato Lamborghini ottenendo un buon riscontro da parte del pubblico, così come Ermal Meta e Fabrizio Moro, che hanno riproposto Non mi avete fatto niente, brano con cui hanno vinto il Festival di Sanremo. E sotto la pioggia battente c’è stato un momento in cui tutti sono tornati bambini quando, sul palco, è arrivata Cristina D’Avena con i suoi intramontabili successi, da Occhi di Gatto a E’ quasi magia Johnny.

Quella di ieri si è rivelata una serata di grande musica, impreziosita dall’intervento di Claudio Baglioni, che per l’occasione ha cantato Io sono qui. Con Ficarra e Picone, ospiti speciali dell’evento, non sono mancate le risate. Ora, appuntamento al prossimo martedì, con la seconda puntata dei Wind Music Award 2018.

[Foto: www.metronews.it]