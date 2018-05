X-Factor 2018: i nuovi giudici

Nel cast di X Factor 2018 c’è anche Asia Argento. Tra le numerose novità del programma ci sarà la presenza della figlia del maestro del cinema Dario.

X-Factor 2018: è tutto pronto

Nell’edizione di X-Factor 2018 ci sarà anche Asia Argento. Lei, infatti, si unirà a Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez, completando un quartetto di giudici davvero di alto livello.

X Factor 2018 sarà trasmesso da SkyUno e, in chiaro, si potrà vedere solo su Cielo. Alessandro Cattelan, sarà alla conduzione dello show, per la quarta edizione consecutiva. Il programma inizierà il prossimo settembre. Quattordici le puntate previste, per un’edizione che ha tutte le carte in regola per diventare un grosso successo mediatico.

Asia Argento, naturalmente, avrà tutti gli occhi puntati addosso. Soprattutto per quanto riguarda il terremoto mediatico causato dalla vicenda Weinstein. Non si tratta, comunque, della prima esperienza televisiva per lei visto che, qualche anno fa, ha già condotto Amore Criminale. Nel 2016 Asia è stata anche concorrente di Ballando con le stelle.

Grande euforia è stata espressa dai suoi fans mentre non sono mancate le critiche nei suoi confronti. Soprattutto sui social. In molti l’hanno accusata di non avere le competenze giuste per far parte di una giuria musicale.

Gli altri giudici

Confermati, naturalmente, gli altri giudici. Fedez vive un periodo felice della sua vita soprattutto dopo che è diventato padre grazie alla sua compagna Chiara Ferragni.

L’ex cantante degli Afterhours, Manuel Agnelli è stato confermato ancora una volta all’interno del cast che comprende i quattro giudici di X Factor. Lo stesso vale per Mara Maionchi, producer di successo e, in passato, talent scout di svariati cantanti italiani.

Intanto a giugno continueranno le audizioni: il 9, 10 e 11 a Pesaro e il 18, 19 e 20 a Torino. Centinaia i ragazzi che cercheranno, con il loro talento, di convincere i quattro giudici a concedergli una chance per accedere alla fase finale dello show.