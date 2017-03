24enne di Fermo trovato morto mentre era in Erasmus

Il progetto di studio Erasmus è una delle esperienze formative più divertenti e gettonate che si possano fare. Gli studenti universitari, grazie all’Erasmus, possono viaggiare per tutta l’Europa e frequentare i corsi universitari altrove. Un modo eccellente per aprire la mente, conoscere nuove persone e imparare una nuova lingua.

Anche a questo deve aver pensato il povero 24enne originario di Fermo trovato morto dai suoi compagni di alloggio. Il giovane era uno studente della facoltà di Ingegneria di Torino e si trovava a Valencia: per ora gli inquirenti stanno vagliando qualsiasi ipotesi, poiché ancora non è certa la natura della causa del decesso. Dal malore al suicidio, gli esperti stanno indagando, per poter far luce sulla morte di un ragazzo che non si sa se soffrisse o meno di qualche particolare problema di salute.

I genitori del 24enne, conosciutissimi nella zona per essere dei professionisti di successo, sono subito partiti in direzione Valencia, per poter riportare la salma del figlio in Italia.

Ancora non si sa molto dell’accaduto e le autorità hanno preferito non far trapelare neanche il nome del ragazzo, le cui iniziali sono G.N.. Tale riserbo è probabilmente legato al fatto che le indagini sono ancora in corso ed è bene non attirare troppi “curiosi” attorno al caso.

Al dolore dei genitori si è unito anche il sindaco di Fermo, Paolo Cacinaro, che intervistato dall’ANSA ha dichiarato “La famiglia è molto conosciuta a Fermo, mi unisco al loro dolore”.

Il tutto è accaduto a un anno esatto dalla tragica morte delle 13 studentesse italiane, che morirono, sempre in Spagna, a causa di un incidente sulla tratta autostradale che collega Valencia a Barcellona.

