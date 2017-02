Rivelata la data della terza stagione di Outlander

Starz ha annunciato che première della terza stagione di Otlander, composta da 13 episodi, sarà a settembre 2017.

Sarebbe la prima volta che lo show ha un debutto così avanti nell’anno, la prima stagione iniziò infatti ad agosto del 2014, mentre la seconda ad aprile dello scorso anno

La prima parte della nuova stagione è stata girata in Scozia, mentre i cinque episodi finali verranno girati in Sud Africa e questo terzo appuntamento con gli adattamenti televisivi dei romanzi di Diana Gabaldon, affronterà le difficoltà di Claire a riadattarsi alla sua vecchia vita una volta tornata nel suo tempo e di come il suo matrimonio con Frank finirà per deteriorarsi dopo la rivelazione che aspetta il bambino di Jamie.

Questa la descrizione ufficiale:

“Separati da continenti e secoli Claire e Jamie devono ritrovare la strada l’uno nelle braccia dell’altro. Come sempre avversità, mistero e avventure li aspetteranno lungo il cammino della riunificazione. E resta una domanda: quando riusciranno a ritrovarsi, saranno le stesse persone che si erano lasciate di fronte alla pietra tanti anni prima?”

Nel cast della terza stagione troveremo Lauren Lyle nel ruolo della figlia di Laoghaire, Marsali; César Domboy nel ruolo di Fergus; Gary Young nel ruolo del signor Willoughby; Charlie Hiett nel ruolo del capitano Thomas Leonard; Wil Johnson nel ruolo dell’amico di Claire, Joe Abernathy e John Bell nel ruolo del nipote di Jamie e Claire, Ian.