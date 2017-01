Anjali Lama, la modella transessuale sfila contro il pregiudizio

Arriva dal Nepal la prima transgender indiana che parteciperà alla consueta cerimonia della moda di Mumbai. Il suo nome è Anjali Lama, registrato all’anagrafe come Nabin Waiba, figlio di una famiglia di contadini residenti a Nuwakot, antica regione del Nepal. Fin dagli inizi, la sua è stata una vicenda che ha fatto discutere non solo nel suo paese d’origine ma anche nel resto del mondo.

Cresciuto tra le montagne, Nabin si è accorto presto che quel suo corpo di uomo non rappresentava la sua vera identità sessuale. Nel 2005 decide pubblicamente di utilizzare abiti femminili creando un disagio, non solo alla sua famiglia, ma anche alla comunità. La sua, però, è una scelta coraggiosa: da quel momento il giovane Nabin lascia spazio a Lama, un transessuale che non vuole piegare la testa e che sa di poter affrontare qualsiasi battaglia per ottenere i suoi diritti.

“Nel mio paese la gente non ci accetta, ci considera malati”: queste parole rappresentano solo un estratto dell’intervista che ha rilasciato al South China Morning Post. La modella ha spiegato tutte le difficoltà che ha dovuto sostenere nel suo percorso che, da transgender, l’ha portata a divenire una delle modelle più richieste del Nepal. Ma non è stato semplice far capire, non solo alle persone, ma anche alla sua famiglia, le difficoltà di una scelta del genere.

“I miei fratelli non erano pronti ad accettarmi per quella che ero”, ha ammesso Lama. Le uniche a sostenerla in quegli anni difficili sono state le sue sorelle e la madre. Il momento della svolta è stato il trasferimento a Kathmandu, quando ha iniziato a studiare e a frequentare, come attivista, la “Blu Diamond Society“, organizzazione che lotta per i diritti delle persone transgender in India.

Nel 2009 conquista finalmente la sua prima copertina e, in seguito, inizia a rilasciare alcune interviste. Grazie a Lama anche le altre transessuali indiane potevano far sentire la loro voce, il loro dolore, ma anche la voglia di emergere in una società variegata e, alle volte, troppo sessista. Dopo il suo coinvolgimento nei media nazionali, arriva la decisione di dedicarsi con profitto a una carriera nel mondo nella moda.

All’inizio non è stato facile perché le agenzie non accettavano transgender, ma le prime sfilate hanno rappresentato per lei l’ennesima vittoria. Percorrere le passerelle insieme alle altre modelle è stato un momento di aggregazione perché lì si è sentita finalmente accettata. Adesso, con l’evento che si terrà a Mumbai, Lama porterà la sua incredibile esperienza sotto i riflettori della più importante passerella della moda indiana.

Nonostante le soddisfazioni vuole mantenersi sempre cauta e con i piedi per terra. “Spero di essere fonte di ispirazione per altre persone transgender”, ha concluso, “e mi piacerebbe dir loro di non perdere mai di vista i propri obiettivi”. L’esempio di Lama potrebbe essere utile pure nel nostro Paese perché, troppo spesso, in Italia il pregiudizio contro i transessuali è ancora vivo più che mai.

