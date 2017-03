Fighting Fire with Fire è stato uno dei migliori episodi di Arrow da molto, molto tempo e tutto grazie alla rivelazione che attendevamo da tanto circa la vera identità di Prometheus. Nonostante le molte teorie, la più gettonata delle quali voleva che dietro la maschera della nemesi di Green Arrow si nascondesse Tommy Merlyn, gli autori hanno davvero fatto centro con la rivelazione che Prometheus è invece Adrian Chase (Josh Segarra) e per ben due motivi: il primo è il riuscitissimo effetto sorpresa, quando Segarra è stato infatti scritturato per far parte della quinta stagione, i fan, grazie al fumetto, hanno immediatamente dato per scontato che il personaggio avrebbe rivestito il ruolo del Vigilante, che peraltro è puntualmente comparso nella stagione assieme e Prometheus, ma come rivelato dallo stesso Amell in una dichiarazione fatta a EW, gli autori “hanno usato i fumetti stessi per sviare gli spettatori“, il che si è rivelato un ottimo uso del materiale d’ispirazione della serie.

Il secondo motivo che rende questa rivelazione così riuscita è che, con il senno di poi, è narrativamente coerente: il fatto che Prometheus indossasse una maschera, significava ovviamente che la rivelazione della sua identità avrebbe avuto un ruolo importante all’interno della stagione, per questo motivo le molte teorie sulla sua identità volevano che dietro a quella maschera si celasse un volto noto. Con questa scelta gli autori sono riusciti in pieno a sorprendere tutti senza tuttavia cadere nella banalità e giocando con estrema arguzia con il fatto che il pubblico fosse appunto certo che Adrian Chase fosse in realtà il Vigilante. L’atteggiamento vagamente aggressivo del procuratore distrettuale, poi, era perfettamente coerente con il fatto che di notte, per il pubblico, egli vestisse i panni di un uomo disposto a tutto pur di fare quella che, secondo lui, era giustizia, solo che non lo faceva come Vigilante, ma come Prometheus. In sostanza è esattamente una di quelle situazioni in cui guardando l’episodio si pensa contemporaneamente: “chi l’avrebbe mai detto!” e “Come ho fatto a non capirlo prima!”

Quello che ci aspetta poi da questo momento in poi, sempre secondo le dichiarazioni di Stephen Amell, è persino più intrigante: l’interprete di Green Arrow, ha infatti anticipato che, non appena Oliver scoprirà la verità, invece di scomparire dalla scena pubblica come ci si potrebbe immaginare, “Chase farà esattamente l’opposto e continuerà a vivere la sua vita come procuratore distrettuale perché Oliver non potrà farci assolutamente nulla, sarà una situazione in cui Prometheus lo terrà completamente sotto scacco.” Non è la prima volta che sottolineiamo come un personaggio solido come nemico per Arrow sia essenziale per la riuscita di una stagione, cosa che gli autori sembravano aver purtroppo dimenticato da Slade Wilson in poi, il fatto che siano tornati a ideare una storia tanto forte e convincente per quello che viene comunemente definito come “il cattivo di stagione“, non può essere quindi visto che come un positivo ritorno alle origini della serie, per non parlare del fatto che, nonostante la rivelazione del suo vero volto, c’è ancora molto della storia di origine di Adrian Chase che ci deve essere rivelato.

Un altro aspetto dell’episodio sul quale vale la pena soffermarsi è lo stato dell’arte di Thea Queen, il personaggio interpretato da Willa Holland. Come ben riassunto dalla ragazza stessa, sembra che la sua sete di sangue dello scorso anno si sia, in qualche modo, trasformata, portandola a fare scelte politiche – ed umane – più che discutibili. Pur di difendere il fratello, che viene messo sotto accusa per aver nascosto la verità sull’omicidio del detective Malone e che rischia quindi di perdere la poltrona di sindaco, nel giro di 45 minuti Thea propone prima di discreditare Billy, facendo credere che fosse corrotto e spostando così l’attenzione del pubblico e della stampa su un altro problema, e poi di ricattare uno dei consiglieri che avrebbe dovuto votare l’impeachment di Oliver per pilotarne la scelta. Il fratello riesce a impedire che Thea faccia entrambe le cose, ma la cosa si chiude con la decisione della ragazza di dare le dimissioni, il che – molto sinceramente – ha il sapore di un addio alla serie, perché al momento fatichiamo a trovare un ruolo che il personaggio possa rivestire avendo rinunciato sia alla sua maschera di Speedy che al suo ruolo politico a fianco del fratello.

E poi c’è Felicity e la sua decisione di unire definitivamente le forze con Helix. Prima di affondare i denti nell’argomento vorremmo aprire una brevissima parentesi sull’imbarazzante scena tra lei ed Oliver in cui Oliver le chiede di tirare fuori dai guai Susan. Nonostante Felicity accetti di farlo e ovviamente riesca a riparare i danni provocati da Thea nella scorsa puntata, nella migliore delle ipotesi ci sentiamo di bollare la richiesta di Oliver (e la scelta degli autori) come insensibile. Pur comprendendo che egli fosse occupato a doversi difendere da un’accusa di corruzione, forse avrebbe potuto risolvere un problema tanto personale in maniera diversa che chiedendo alla donna a cui aveva una volta messo un anello al dito di aiutarlo a fargli fare pace con la sua nuova ragazza. Chiusa parentesi.

La discesa nel lato oscuro di Felicity Smoak, e quello che sarà il suo rapporto con Helix è, assieme all’identità di Prometheus, la trama più interessante della stagione. E’ comprensibile che dopo tanti anni a contatto con un mondo così oscuro come quello di Arrow, persino la dolcissima Felicity venisse in qualche modo influenzata dall’atmosfera stessa della serie e certamente la violenta morte di Billy Malone ha accelerato questo processo. Quello che dell’episodio in questione ci sentiamo tuttavia di criticare è l’atteggiamento condiscendente di Diggle nei suoi confronti: sebbene infatti tutto il discorso su “il tuo super potere non sono i computer, ma l’empatia” sembri apparentemente molto dolce, nella realtà dei fatti suona assai paternalistico, come se Felicity sia ridotta allo stereotipo della femmina sensibile e non sia piuttosto un personaggio con i propri pregi e difetti. Sebbene sia Oliver che Diggle stiano comprensibilmente cercando di evitare che Felicity commetta gli stessi errori che loro hanno fatto, l’idea che si dia per scontato che un personaggio complesso come Felicity sia “guaribile” con una pacca sulla spalla ed un discorso d’incoraggiamento vagamente maschilista è quasi offensiva. Felicity non è un cliché e come tale, nell’arco della storia, merita di essere rispettato e di poter percorrere la sua strada ed inciampare, e cadere, esattamente come hanno fatto gli altri. In sostanza avremmo decisamente preferito che il discorso di Diggle si fosse limitato ad un più semplice tentativo di convincerla – con la logica – a non commettere certi errori, piuttosto che banalizzare uno scambio, divenuto ormai necessario, con delle generalizzazioni sessiste. E comunque il super-potere si Felicity sono i computer, punto.

Note sparse:

– Chi si nasconde quindi dietro la maschera del Vigilante?

– Quanto pessimo è Paul per aver invitato Curtis in un ristorante romantico e ad una cena a lume di candela solo per consegnagli le carte del divorzio?

– Quanto ingenuo è Curtis per aver creduto che il marito avesse cambiato idea non avendo, sostanzialmente, più parlato con lui?

– Quanta paura avete di dire che Dinah Drake vi piace prima che arrivino gli autori a rompere le uova nel paniere? Oggettivamente non si può dire che il personaggio di Black Canary abbia avuto molta fortuna nella serie.

– Accusare Green Arrow dell’omicidio di Malone, sebbene abbia temporaneamente salvato la carriera politica del sindaco, potrebbe rivelarsi alla lunga un’arma a doppio taglio: come farà infatti Oliver a riabilitarne di nuovo l’immagine?