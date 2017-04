Attentato terroristico a San Pietroburgo: 10 morti e 47 feriti nella metropolitana

Un ordigno è esploso lunedì 3 aprile, nel primo pomeriggio, tra la stazione di Teknologicheskiy e la fermata di Sennaya Ploshchad. Un boato assordante ha colpito pendolari e passeggeri, tra cui anche bambini, allestiti nei vagoni, creando momenti di panico e tensione. Il Ministero della Salute ha rilasciato un primo bilancio sulle vittime di questo attentato: quarantasette feriti, di cui almeno sei gravissimi e ricoverati di urgenza nel più vicino ospedale, e dieci morti.

In base alle ricostruzioni compiute dagli inquirenti, sembra che l’ordigno sia esploso verso le due del pomeriggio, e che tutta la linea metropolitana russa, comprese le successive fermate, siano state chiuse. Un secondo ordigno, per fortuna inesploso, è stato ritrovato presso la stazione di Ploshchad Vosstaniya, nascosto all’interno di un estintore.

La procura russa esclude la matrice kamikaze islamica, ma conferma la natura dell’attentato terroristico, anche se non è da sottovalutare la pista puramente criminale. Secondo altre fonti vicine alla polizia, sembra che le telecamere interne della metropolitana abbiano ripreso l’attentatore nel momento in cui nascondeva l’ordigno, ma, per ora, non ci sono ancora conferme ufficiali.

Le foto dei soccorsi ai feriti condotti all’esterno della stazione colpita dall’esplosione sono rimbalzate sui social di tutto il mondo. Il Presidente Vladimir Putin, in visita proprio a San Pietroburgo, ha confermato in una nota d’agenzia che le indagini sono in corso e che non sarà esclusa nessuna pista.

Intanto l’Unità di crisi alla Farnesina è già al lavoro per capire se, nell’attentato, sono coinvolti i nostri connazionali. Una prima testimonianza sui fatti l’ha fornita Fabio Mastrangelo, direttore dell’orchestra di San Pietroburgo che, da sedici anni, è residente in Russia. Il musicista, in una nota all’Ansa, ha spiegato che per la prima volta la sua città è vittima di un attentato, e che “non ci si aspettava potesse succedere una cosa del genere”.

Ormai la Russia è nel mirino dei terroristi ceceni che, nel lontano 2002, occuparono un teatro causando la morte di centoventi persone. Il bilancio fu ancora più drammatico due anni dopo, nel 2004, quando trecentotrenta persone morirono nel massacro di Beslan.

Dietro all’attentato a San Pietroburgo non è da escludere una pista riconducibile all’Isis. Infatti, molti esponenti dei terroristi ceceni si sono arruolati nel califfato arabo da quando Putin si è alleato con Assad nella guerra in Siria. Lo scenario futuro per quanto riguarda la sicurezza è preoccupante, se anche la Russia è nel mirino dei terroristi. Per questo bisognerà che l’Italia rafforzi il suo servizio di intelligence in modo da evitare attacchi terroristici di questo genere.

