Autovelox e pene più severe per chi usa il telefonino mentre è alla guida

In arrivo nuove norme per l’utilizzo dell’autovelox e pene più dure per chi usa il cellulare mentre guida.

In un comunicato stampa, l’Automobile Club d’Italia (ACI) ha espresso tutto il suo appoggio nei confronti del Governo in merito alle iniziative che sta attuando per una maggiore sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale. In particolare l’ACI si riferisce recente decreto Minniti, che spinge a un utilizzo dei sistemi autovelox meno invasivo per il cittadino e a una linea più dura nei confronti di chi guida con il telefonino.

Le nuove direttive poste dal decreto Minniti puntano su una rivalutazione dei sistemi autovelox, spesso utilizzati in modo poco chiaro e che, negli anni scorsi, hanno causato dibattiti accesi tra gli automobilisti e i Giudici di Pace in merito alla contestazione delle multe. Per questo motivo la legge ministeriale varata dal Ministero prevede che gli autovelox siano segnalati con appositi cartelli e che, la distanza tra essi e l’autoveicolo, non potrà superare i quattro chilometri. I cartelli, inoltre, devono essere ben visibili e non nascosti dietro siepi e cespugli, in modo da non “trarre in inganno” chi guida.

Il decreto spinge anche su una verifica annuale dei sistemi elettronici per garantirne il corretto funzionamento ed evitare spiacevoli disguidi tecnici. L’autovelox, dunque, può diventare uno strumento utile per contrastare la guida scorretta, ma il suo impiego deve essere chiaro e non sibillino, con una funzione non soltanto vessatoria, ma anche incentrata sulla sicurezza.

Oltre a regolamentare gli autovelox il decreto Minniti vuole incrementare le pene a quanti guidano col il telefonino senza utilizzare gli auricolari. Perché guidare in modo corretto è un argomento che sta a cuore non solo all’ACI ma anche a quanti, in tutti questi mesi, si stanno battendo affinché chi è al volante di un’automobile dimostri di avere maggiore coscienza civica.

Per comprendere meglio i problemi che possono nascere a causa di una guida sconsiderata, basta informarsi sul recentissimo incidente avvenuto nella città di Milano, dove ha perso la vita un giovane avvocato mentre era fermo a un semaforo a bordo della sua auto d’epoca. L’uomo è stato tamponato da un Van guidato da un ubriaco che, in mano, teneva il suo cellulare.

Inasprire le pene e portare in carcere queste persone può essere un primo passo affinché altri episodi del genere non si ripetano. Correggere questo brutto vizio di mettersi alla guida con uno smartphone può permettere una maggiore sicurezza sulle nostre strade. Il decreto Minniti sembra procedere nella giusta direzione e, con l’applicazione di queste nuove norme, insieme al miglioramento dei sistemi autovelox, si potrà davvero tutelare il cittadino sotto ogni punto di vista.

