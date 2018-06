Belen e Andrea Iannone si sono lasciati

La showgirl argentina Belen Rodriguez e il campione di moto Andrea Iannone si sono presi un periodo di pausa.

La showgirl argentina Belen Rodriguez e il campione di moto Andrea Iannone, stando alle prime indiscrezioni, si sarebbero lasciati. O, per meglio dire, si sarebbero presi un periodo di pausa. I due hanno cominciato a frequentarsi nel 2016 e la loro storia è andata avanti tra alti e bassi per circa due anni. Non è la prima volta che Belen molla Andrea: lei gli aveva detto addio per la prima volta già a Novembre 2017.

Ecco perché Belen ha lasciato Andrea

Ma qual è la ragione di questo ennesimo allontanamento tra i due? Sembra proprio che la showgirl non abbia gradito di “essere stata sostituita alla conduzione del programma di Canale 5 “Non solo mondiali”, di cui comunque farà parte del cast”. Questa l’indiscrezione lanciata dal settimanale Spy. La bella Belen sarebbe dunque molto più interessata al suo avanzamento di carriera, che non alla storia con Andrea.

Iannone non l’ha presa bene

Piantato in tronco dalla sua amata, pare proprio che Iannone non abbia preso bene la scelta di Belen. Fonti a lui vicine lo vorrebbero sofferente e assolutamente contrariato per quanto accaduto. Chissà, però, se anche questa volta aspetterà che la sua ex fidanzata faccia un passo indietro e torni a fare coppia con lui. D’altra parte sembrerebbe che la crisi potrebbe essere solo passeggera e legata, appunta, alle questioni lavorative di Rodriguez.

Nonostante si siano lasciati, dunque, Belen e Andrea Iannone potrebbero magari tornare insieme e, chissà, anche sposarsi un giorno.

[foto: bloglive.it]