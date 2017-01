Bones: Michael Peterson non vuole dire addio alla serie

La dodicesima ed ultima stagione di Bones dovrebbe cominciare negli Stati Uniti proprio questa sera, martedì 3 gennaio su FOX con l’episodio dal titolo “The Hope in the Horror“, che darà seguito al finale dell’undicesima stagione che ha lasciato il pubblico in sospeso circa la sorte della dottoressa Temperance Brennan (Emily Deschanel) e l’identità del Burattinaio, l’ultimo serial killer sul quale il team del Jeffersonian, capitanato dall’agente speciale Seeley Booth (David Boreanaz), stava indagando.

Ma non disperate, l’uso del condizionale non è legato all’annuncio di un ritardo o di uno slittamento nella data della messa in onda, bensì a quella che sembra una buona notizia o sarebbe forse più preciso dire, una bella speranza a cui guardare.

Il co-showrunner di Bones, Michael Peterson, ha infatti recentemente dichiarato di essere fiducioso che la serie possa vivere ancora, in qualche forma, anche dopo la messa onda del finale di serie in due episodi, programmato per marzo 2017:

“Io non considero assolutamente questa come la fine,” ha dichiarato Peterson a TV Line. “Sono in completo stato di negazione, lavoro nello show da otto anni e mezzo ormai, è la mia famiglia, adoro stare qui, non voglio andarmene e l’idea di fare una qualche forma di riunione tra uno o due anni… non è da escludere. Non abbiamo pensato a cosa potremmo fare se lo show tornasse davvero, ma posso dirvi che il 99.9999% delle persone che lavorano qui farebbero a gara per tornare.“

Bones ha concluso le riprese del finale di stagione dal titolo “The End in the End“, diretto da David Boreanaz, lo scorso dicembre e né Peterson né Collier hanno dichiarato esplicitamente di aver discusso con il network del possibile ritorno in futuro dello show. La Fox stessa, che negli ultimi anni ha investito molto su revival come The X-Files, 24 e Prison Break, non sembra per ora intenzionata a dare seguito alla speranza espressa dallo showrunner della serie, ciò che si sa di concreto è infatti che il set di Bones, che occupava ben 2 teatri di posa del Fox Lot a Los Angeles, è stato ormai smantellato, anche se non si hanno notizie sulla sorte delle attrezzature di scena e non si sa se siano stati distrutte o conservate e lo stesso Peterson ha ammesso di non sapere cosa il network farà con tutto il materiale che ha composto per 12 anni il set del più longevo show della Fox.