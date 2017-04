Crisi Alitalia: l’ex compagnia di bandiera verso Lufthansa?

Alitalia in svendita: la Lufthansa interessata? Il prossimo appuntamento è l’assemblea dei soci fissata per il 2 maggio dopodiché, entro sei mesi, dovrebbe arrivare la liquidazione. Spetterà così ai commissari decidere il futuro dell’ex compagnia di bandiera ovvero se venderla in blocco o a pezzi. Il Corriere della Sera riporta intanto di un primo sondaggio informale svolto dalla Lufthansa: “La compagnia tedesca sarebbe interessata – si legge nell’articolo – a rilevare Alitalia, ma solo dopo il fallimento. Prendendola a costo zero. Il secondo è che si farebbe carico solo di un pezzo della compagnia. Gli aerei di proprietà sono soltanto un terzo dei 120 al momento in dotazione. E potrebbero prendere tutti la via della Germania”. E il personale di Alitalia? La Lufthansa sarebbe disponibile “a farsi carico al massimo di un quarto dei dipendenti: 3 mila su 12 mila”.

Operatività concordata con l’Europa. Alitalia, intanto, potrà garantire la sua operatività grazie ad un prestito ponte che dovrebbe essere di circa 3-400 milioni di euro. Un prestito che il governo Gentiloni dovrà concordare con l’Europa una volta che l’ex compagnia di bandiera sarà presa in mano dalla gestione commissariale. Alitalia continuerà a ancora a volare o sarà svenduta al primo offerente straniero? Per i 12 mila dipendenti si apre un futuro pieno di incertezze e l’amarezza, per loro e per gli italiani, di vedere l’ennesimo fallimento industriale dei nostri cieli.

(Fonte: www.corriere.it)

(Foto: Wired)