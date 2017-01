Dieta detox manda una donna in ospedale

Oltre ad essere un’ottima occasione per passare un po’ di tempo con familiari e amici, le festività sono spesso una ghiotta occasione per mangiare, mangiare e ancora mangiare. Con il finire del periodo natalizio e l’inizio del nuovo anno sono molte le persone che decidono di perdere peso e disintossicarsi. Molte di esse, però, decidono di farlo con metodi fai da te.

Ne sa qualcosa una donna del North Buckinghamshire in Inghilterra, che a causa di una dieta detox è finita in ospedale. I medici del Milton Keynes Hospital, infatti, si sono visti costretti a far ricoverare la 47enne, a causa di livelli pericolosamente bassi di sodio nel sangue. La causa della sua condizione, spiega il British Medical Journal Case Reports, sarebbe da attribuire all’eccessivo consumo di tisane, te verde e alla salvia e alle molte erbe ingerite dalla signora. A ciò si deve anche aggiungere il fatto che, finite le feste, la donna ha iniziato ad ingerire una quantità eccessiva di acqua: non molti, forse, sanno che ingerire troppa acqua può rappresentare un grosso pericolo per la nostra salute.

Dal British Medical Journal Case Reports, inoltre, ci ricordano anche che il concetto di dieta detox in sé non ha granché senso, poiché il nostro corpo si disintossica da solo grazie ad alcuni organi quali la pelle e il fegato.

Insomma, lo avrete capito, le diete disintossicanti possono essere pericolose, specie se non consigliate da un esperto. Se volete tornare in forma, vi conviene adottare uno stile di vita sano, solo così facendo vi risparmierete tanti problemi di salute.

