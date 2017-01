Ecco Gunn Narten, la vigile del fuoco più sexy del mondo

Molto spesso si tende a credere che i vigili del fuoco siano solo uomini. Sì generalmente il corpo dei pompieri è popolato maggiormente da maschi, eppure ci sono anche molte donne che, ogni giorno, rischiano la propria vita per salvare quella altrui. Tra queste donne c’è anche Gunn Narten, 30enne norvegese che, a vederla, sembrerebbe più una modella di fitness che non un vigile del fuoco.

La giovane, che da tempo pratica fitness, può contare su un corpo splendido, atletico, tipico delle top model più affermate: la sua estrema bellezza ha spopolato anche su Internet. Il suo profilo Instagram, infatti, conta qualcosa come 50 mila follower. Riguardo alla sua vita come vigile del fuoco, la bella Gunn ha dichiarato “Non me ne sono mai pentita, amo follemente il mio lavoro. Quando ho presentato la domanda per essere assunta, mia madre mi ha detto “Non ho mai sentito parlare di un vigile del fuoco donna prima … perché tu?”. E io le risposi “Perché non io?”. Ancora oggi molta gente resta frastornata e incuriosita quando dico qual è il mio lavoro, ma per me è la normalità”.

Happy Friday🌸💞 Hope you have the best weekend and share it with the people you love 😘 Una foto pubblicata da Gunn Narten (@narten86) in data: 20 Gen 2017 alle ore 09:09 PST

La giovane, diventata una vera e propria star sui social, riguardo alla sua bellezza ha detto “Quando ho aperto il mio account Instagram l’ho fatto per spingere le persone a seguire i loro sogni e dimostrare che tutti possiamo fare ciò che desideriamo. Vorrei essere una persona che ispira i propri follower a lavorare con uno spirito positivo e diffondere sorrisi”. Un messaggio positivo dunque, che mette ancor più in mostra la personalità gentile e generosa di questa splendida ragazza.

Success is not the 🔑 to happiness. Happiness is the key to success ❤ if you love what you do you gonna succeed 👊🏽 #femalefirefighter #firefighterfamily #bestjobintheworld #mydreamjob #feelinglucky Una foto pubblicata da Gunn Narten (@narten86) in data: 5 Gen 2017 alle ore 00:42 PST

[fonti articolo: leggo.it, blitzquotidiano.it, ilmessaggero.it]

[foto: instagram.com]