Game of Thrones 7: annunciata la data della première

Era cominciato tutto qualche giorno fa con l’uscita del primo poster promozionale dedicato alla settima stagione, ma nonostante i fa di tutti il mondo abbiano cercato nell’immagine qualche suggerimento nascosto, l’unico indizio che si è riusciti a carpire è stato che la data della première della settima stagione di Game of Thrones sarebbe finalmente stata annunciata a breve. E poi il grande momento è arrivato…

Ieri pomeriggio la HBO ha finalmente rivelato l’attesissima data, Game of Thrones 7 debutterà negli Stati Uniti domenica 16 luglio. L’annuncio è stato dato con una diretta Facebook in cui ai fan è stato chiesto di far sciogliere un blocco di ghiaccio che conteneva la data commentando con le parole “FIRE” e “DRACARYS”, dopo diversi problemi con la trasmissione dell’evento stesso e ben 70 minuti di attesa, il terzo tentativo è andato a buon fine e la data del 7.16.17 è stata finalmente rivelata. La HBO ha anche rilasciato un teaser di un minuto per la settima stagione.

Nonostante il tentativo innovativo di annunciare la data, i due falliti streaming e la lunghissima attesa hanno finito, come era prevedibile, per scatenare sui social l’ironia dei fan che non si sono risparmiati in battute divertenti e provocatorie indirizzate agli ideatori di questa trovata.