Da qualunque angolazione decidiate di guardare l’ultimo episodio della settima stagione di Game of Thrones, c’è un’unica certezza e cioè che The Dragon and the Wolf può essere apprezzato o disprezzato per le stesse identiche ragioni: la quasi totale mancanza di azione ed il ritmo rallentato.

Partiamo dal titolo stesso della puntata, il Drago ed il Lupo, che non lascia molto spazio all’immaginazione – sarà forse per questo che è stato rilasciato solo pochi giorni prima della messa in onda dell’episodio? – e che anticipa quello che, dopo sei stagioni, in molti attendevano con impazienza: il momento in cui Jon Snow e Daenerys Targaryen avrebbero dato finalmente sfogo alla reciproca attrazione scrivendo le pagine di una storia che tutti gli appassionati della saga conoscevano già.

Ma dopo tutto questo tempo il pubblico probabilmente non si aspettava tanto che l’incontro tra i due lo sorprendesse, quanto piuttosto che avvenisse senza tradire le aspettative di nessuno. La relazione tra Jon e Daenerys segna infatti la firma di un’alleanza decisamente solida che potrà essere, forse, spezzata solo dalla verità, una verità che il pubblico conosceva ormai da tempo, ma alla quale Sam e Bran arrivano assieme, unendo i pezzi delle informazioni in loro possesso: e cioè che i due amanti sono in realtà zia e nipote e che Jon, il cui vero nome è Aegon Targaryen, è il solo ed unico erede al Trono di Spade per essere il figlio legittimo di Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark. Come i due reagiranno a questa notizia, lo sapremo solo il prossimo anno, nell’ultima stagione della saga, ma conoscendo ormai Jon Snow, siamo certi che la scoperta delle proprie origini e la consapevolezza di aver ceduto all’attrazione per colei che si è rivelerà essere sua zia, non lo lasceranno indifferente, dopotutto Dany è la prima donna con cui Jon sia stato dopo Ygritte ed, in parte per il giuramento fatto in quanto Guardiano della Notte, in parte per la sua natura, il giovane sembra dare un certo valore alle proprie relazioni. Quello che forse è maggiormente mancato nel racconto della nascente attrazione tra i due, è tuttavia il motivo reale per il quale il Re del Nord abbia ceduto così repentinamente al fascino della bella Daenerys, la velocità con cui il personaggio è infatti passato dal caparbio rifiuto di inchinarsi a lei, all’adorazione e cieca fedeltà, lascia il sapore di un vuoto narrativo che non può essere giustificato solo dal fatto che Dany sia accorsa, con il solo aiuto dei suoi draghi, in suo soccorso quando rischiava la morte per mano degli Estranei. Ma forse nella prossima stagione avremo modo di approfondire le ragioni di Jon Snow, magari proprio quando scoprirà la verità sulle proprie origini e dovrà mettere in discussione i propri sentimenti per lei, così come sarà interessante assistere alla reazione dell’orgogliosa Daenerys, convinta di essere la legittima erede al trono.

Dopo una stagione decisamente movimentata sotto l’aspetto dell’azione con diverse, epiche battaglie (sebbene la La battaglia dei bastardi resti, a nostro avviso e nonostante l’assenza dei draghi, la migliore di tutti i tempi della serie) questo finale sembra tirare improvvisamente il freno a mano e scorrere con una certa lentezza, ma non è una lentezza che necessariamente infastidisce. Intanto è sicuramente preparatoria alla stagione finale e poi permette di dare maggiore spazio ai personaggi che si trovano a vivere momenti davvero importanti, come quello all’Approdo del Re, in cui tutti i protagonisti più importanti della saga si ritrovano per la prima volta sotto lo stesso cielo. La scelta stessa del luogo, tutt’altro che neutro, in cui avviene l’incontro è certamente una provocazione da parte di Cersei, che decide di posare per la prima volta gli occhi su colei che ritiene un’usurpatrice, nello stesso luogo in cui, nel passato, i draghi, storici alleati della famiglia Targaryen, erano tenuti prigionieri e mostrati al mondo come fenomeni da baraccone. Nonostante la tensione tra le due e l’attesa per questa epica assise, però, sorprendentemente non è il momento dedicato alle due acerrime nemiche il vero protagonista della prima parte parte della puntata, quanto piuttosto la riunione tra i fratelli Lannister e soprattutto ciò che ne conseguirà.

Dopo il fallito tentativo di trovare un accordo per sospendere le ostilità e combattere tutti assieme il vero nemico comune, gli Estranei, attribuito al rifiuto di Jon Snow di rimanere imparziale, toccherà a Tyrion Lannister cercare di far ragionare la sorella, una donna che non ha mai nascosto il proprio odio nei suoi confronti, prima per averlo creduto responsabile della morte del figlio, poi per quella del loro padre.

Dopo tante battaglie è interessante come questa puntata lasci spazio ai delicati giochi della diplomazia, una diplomazia che tuttavia si rivela completamene fallimentare e decisamente poco lungimirante: nonostante le capacità di Tyrion e la sua indiscussa intelligenza, il personaggio sembra lasciarsi infatti ingannare da Cersei con troppa facilità e, allo steso tempo, la regina sembra dimostrare di non essere il mostro che tutti pensano, provocata dall’odiato fratello, che la sfida a porre fine alla sua vita, Cersei infatti finirà per risparmiargliela e lasciarlo andare. Ma se dietro a questa decisione può nascondersi semplicemente la sua macchinazione ed il desiderio di ingannare il proprio nemico, lasciandogli credere di accettare le loro condizioni quando in realtà è pronta a tradirlo, non si spiega invece il rischio che decide di correre quando rivela il suo piano a Jaime e lo lascia andare sopo che lui decide finalmente di girarle le spalle ed andarsene. Certamente il punto della questione è mostrare, come dicevamo, che persino l’arrivista Cersei ha un cuore, ma il fatto che Jaime si allontani da lei sapendo quali siano le sue intenzioni, rende un piano già di per sé fallimentare, definitamente inutile. Proprio come sottolineato da suo fratello/amante/padre dei suoi figli, se Cersei si prepara a tradire la parola data a Dany e la regina dei Targaryen finirà per vincere contro gli Estranei, i Lannister non avranno scampo una volta conclusa la Grande Guerra, esattamente come l’Approdo del Re verrà spazzato via se invece a vincere saranno gli Estranei e Cercsei avrà tradito e girato le spalle ai soli possibili alleati che potrebbero proteggerla dall’avanzata dell’esercito dei morti. Al di là dell’orgoglio che spinge quindi Cersei Lannister a fingere con Daenerys promettendo una falsa tregua, che senso ha esattamente il suo piano? E’ davvero possibile che la sua sete di potere la renda tanto cieca?

L’altro momento degno di nota del finale di stagione è la fine di Petyr Baelish, detto Ditocorto per mano delle sorelle Stark, Arya e Sansa. Il piano di Ditocorto di mettere le due una contro l’altra fortunatamente fallisce, dimostrando soprattutto come gli insegnamenti di Ned Stark abbiano attecchito anche nelle giovani menti delle proprie figlie: “Nei momenti di difficoltà è importante che il branco resti unito per sopravvivere“, ripete Sansa alla sorella minore e la decisione con cui le due, aiutate da Bran, fanno fronte comune contro Lord Baelish è davvero esemplare. La grande rivelazione che ci giunge con la morte del personaggio è che fu lui a cercare di uccidere Bran, a cospirare per avvelenare Jon Arryn e ad incoraggiare Catelyn Stark a rapire Tyrion: le macchinazioni del personaggio per la sua sete di potere risalgono quindi alla notte dei tempi e giungono finalmente al capolinea quando Sansa si dimostra degna erede dei suoi genitori ed ordina alla sorella di porre fine alla vita del viscido Ditocorto che tanti danni ha causato nell’arco degli anni. Con la morte di uno dei più grandi e sottili cospiratori della saga e come incidentalmente dichiarato da Jon Snow , con la fine di questa stagione sembra che gli autori stiano promettendo al pubblico un finale in cui si tende la mano alla verità.

Basta con i sotterfugi, le bugie ed i segreti: tutti i nodi di questa lunga saga sembrano finalmente venuti al pettine, la verità è ormai nell’aria ed i contendenti dovranno affrontarsi senza avere il proprio giudizio annebbiato dalle menzogne e dalle falsità sussurrate negli anni, tutto sta a vedere se davvero riusciranno ad affrontarla.