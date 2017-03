Londra come gli Usa: vietati Pc e iPad sugli aerei

Rischio attentati e anche Londra segue gli Usa. Le autorità britanniche hanno deciso di seguire l’amministrazione del presidente Donald Trump e vietare il trasporto in cabina di laptop e pc portatili sui voli di sei compagnie aeree. I paesi interessati sono Egitto, Giordania, Libano, Arabia Saudita, Tunisia e Turchia. A rendere nota la notizia fonti del governo inglese.

Ecco gli scali interessati e cosa non si potrà portare a bordo. Gli aereoporti interessati da questa nuova restrizione sono quelli di Amman (Giordania), Kuwait City (Kuwait), Cairo (Egitto), Istanbul (Turchia), Riad e Gedda (Arabia Saudita), Casablanca (Marocco), Doha (Qatar), Dubai e Abu Dhabi (Emirati Arabi). I passeggeri, oltre ai pc e iPad, dovranno far viaggiare in stiva anche le macchine fotografiche e tutti gli apparecchi elettronici che siano più grandi di un cellulare. Sono esclusi gli smartphone e le apparecchiature mediche.

Il ministro dei Trasporti canadese, Marc Garneau, ha reso noto che il Canada sta valutando se seguire il bando e vietare così il trasporto in cabina di laptop e pc portatili sui voli in arrivo da alcuni paesi arabi. Il livello d’allerta a terra, come nei cieli, resta sempre alto per l’incessante rischio attentati. Resta da comprendere come sarà possibile evitare problemi con le batterie di alcuni laptop che, a detta di esperti di sicurezza aerea, potrebbero anche incendiarsi.

(Foto: L’agenzia di Viaggi)