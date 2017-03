McDonald’s apre alle consegne a domicilio

Se si dovesse pensare a un marchio che possa rappresentare a pieno il consumismo, il concetto di multinazionale e di fastfood, tutto assieme, probabilmente il primo nome a venire in mente sarebbe McDonald’s. La catena americana è presente in quasi tutti gli stati del mondo e chiunque ha consumato, almeno una volta nella sua vita, un prodotto targato McDonald’s.

Ciò nonostante l’azienda è ormai da tempo in flessione e, proprio per poter riportare in alto i guadagni, ha deciso di consegnare a domicilio panini, patatine e quant’altro. L’esperimento è già iniziato negli Stati Uniti, dove la catena sta lavorando fianco a fianco con Postmates e Foodpanda: l’idea servirà, oltre che a rimpinguare i guadagni del colosso americano, anche ai clienti, che potranno comodamente ricevere il proprio pasto a casa o a lavoro, senza doversi spostare. In Europa, probabilmente, il servizio verrà affidato a piattaforme quali Foodora, Deliveroo e Just Eat: anche in Italia dovrebbe arrivare tale iniziativa e si prevede che ciò accadrà in tempi relativamente brevi.

Riguardo alla questione, Lucy Brady, vicepresidente dell’azienda, ha dichiarato: “Il mercato delle consegne dei ristoranti vale 100 miliardi di dollari e sta crescendo. C’è una significativa opportunità che non abbiamo ancora usato”. Una fetta ragguardevole che, evidentemente, fa molta gola a McDonald’s, che prevede di aumentare i propri guadagni del 3/5% entro e non oltre il 2019. Un dato che, secondo gli esperti, sembra quanto mai raggiungibile.

Voi cosa ne pensate? Prendereste mai un bigmac o delle patatine da farvi consegnare? O preferireste mangiare qualcosa di diverso da un panino da fastfood?

[fonti articolo: corriere.it, ilgazzettino.it, iltempo.it]

[foto: it.wikipedia.org]