Cento anni fa nasceva a Mvezo Nelson Mandela. Il leader sudafricano lottò costantemente contro il potere dei bianchi nel suo paese. Ecco chi era Madiba.

100 anni di Nelson Mandela. Chi era Madiba?

100 anni fa, nel villaggio di Mvezo in Sudafrica, nasceva Nelson Mandela. Deceduto nel 2013, Madiba ha combattuto per un lungo periodo per la libertà del suo popolo. Nel corso del ‘900 divenne la figura centrale della lotta all’Apartheid. Al termine della segregazione, Mandela divenne il primo presidente nero della storia del Sudafrica. Il suo impegno sociale lo portò a battersi contro l’Aids, malattia che da decenni imperversa nel continente africano.

Gli anni della prigionia di Mandela

Tra gli anni ’40 e i primi anni ’60, Nelson Mandela si occupò attivamente della popolazione nera. Diede vita a uno studio legale e cominciò la sua carriera politica. Venne arrestato la prima volta nel 1956 per tradimento; nel 1961 fu assolto assieme ad altre 150 persone. Il successivo arresto è datato 1963, per aver organizzato un’azione armata e per cospirazione. Rimase in carcere per 27 anni, fino all’11 Febbraio del 1990.

Dopo la scarcerazione, una nuova vita

A seguito della scarcerazione, cominciò per Madiba una nuova vita. Nel 1994 venne eletto presidente della Repubblica Sudafricana. Nel 1993 gli fu invece consegnato il premio Nobel per la pace. Nel corso degli ultimi anni di vita divenne una figura di riferimento per pacifisti e per le persone nere di tutto il mondo. Per celebrare il centenario della sua nascita, Barack Obama lo ha voluto ricordare, dicendo “Qualcuno diceva che le divisioni politiche basate sul colore della pelle sono completamente artificiali. E che quando sarebbero scomparse, sarebbe scomparso anche il dominio di un’etnia sull’altra. Era Nelson Mandela. Lo diceva nel 1964, quando io avevo tre anni. Quello che era vero allora, è vero anche oggi”.

Nelson Mandela è stato dunque una delle figure culturalmente e politicamente più rilevanti degli ultimi cento anni. Senza di lui la lotta all’Apartheid si sarebbe conclusa in altro modo. Il coraggio e la resilienza di Madiba rimarranno per sempre impressi nelle nostre menti.

[foto: biografieonline.it]