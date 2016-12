Oroscopo 2017: ecco cosa prevede Paolo Fox

Mancano davvero pochi giorni all’inizio del nuovo anno e in molti si stanno già chiedendo cosa abbia in riservo per tutti il 2017. A venirci in aiuto ci pensa l’astrologo Paolo Fox, uno dei più noti e famosi in Italia, grazie al suo oroscopone. Ecco quale sarà, dunque, la situazione per ciascun segno:

–Ariete: questo 2017 sarà un anno di profondi cambiamenti per l’ariete, che si troverà ad affrontare nuove sfide e a portare avanti qualche progetto nato nel 2016. La primavera sarà un momento cruciale per l’amore e molte coppie o rinsalderanno la loro relazione o…scoppieranno. Migliore stagione? L’autunno.

–Toro: il 2017 sarà un anno d’oro per i nati sotto il segno del Toro. Nonostante i cambiamenti nella vostra vita, i primi sei mesi del nuovo anno porteranno grandi novità (in positivo), e la vostra vita amorosa proseguirà a gonfie vele. Ottimo anche il profilo lavorativo: tanti progetti riusciranno finalmente a prendere vita.

–Gemelli: con Saturno contro prosegue un periodo non proprio brillantissimo iniziato negli ultimi mesi del 2016. State però tranquilli: grazie a Giove la vostra vita lavorativa continuerà a muoversi nella giusta direzione e finalmente vi lascerete alle spalle qualche problemino economico. Attenti però, questo potrebbe essere un periodo di grande stanchezza. Per l’amore i mesi migliori saranno Maggio, Giugno e Luglio.

–Cancro: un anno strano questo 2017 per i Cancro. Se sul posto di lavoro dovrete combattere come non mai, l’amore e gli affari andranno tutto sommato piuttosto bene! Attenzione però, i primi mesi saranno un po’ faticosi.

–Leone: questo sarà il vostro anno. I pianeti vi sono amici e vivrete un ottimo momento sia per quel che riguarda le finanze (recupererete i soldi spesi in precedenza), sia per quanto riguarda l’amore. Saturno, Urano, Giove, Marte sono tutti dalla vostra parte!

–Vergine: Riorganizzazione è la parola fondamentale per questo 2017. Affrontate tutto con il giusto spirito e vivete la vita alla giornata, almeno per un po’. L’amore? Tra maggio e luglio si muoverà qualcosa di importante.

–Bilancia: con Giove benevolo l’anno sarà generalmente ottimo, ma fate attenzione perché Venere metterà alla prova la vostra vita sentimentale. Da Agosto potete pensare di…allargare la famiglia.

–Scorpione: amore e denaro andranno benissimo il prossimo anno! I primi mesi saranno più calmi, ma con Giove che transita nel segno a partire da Ottobre, farete un finale col botto!

–Sagittario: con Saturno e Urano favorevoli potete riorganizzare la vostra vita. Ultimamente avete fatto profondi cambiamenti nella vostra vita e altri ne arriveranno, grazie a Venere in aspetto benevolo. Non abbiate paura, mettetevi in gioco.

–Capricorno: se il 2017 partirà un po’ in sordina, tra spese e qualche problemino di coppia, da ottobre il vostro cielo cambierà, stravolgendo la vostra vita in meglio!

–Acquario: Giove, Venere e Saturno sono dalla vostra parte, il che significa che questo 2017 sarà un ottimo anno per voi. Vi siete lasciati e state cercando un nuovo amore? Sappiate che potrebbe arrivare e potrete fare anche nuovi progetti per quel che riguarda la vostra vita lavorativa. Unico momento di flessione sarà l’autunno.

–Pesci: un inizio anno leggermente più faticoso del preventivato farà da preludio a una fine splendida, questo per quanto riguarda il lavoro. L’amore vivrà un momento di vibrante vitalità in estate, quindi tenetevi pronti!

[fonte articolo: consumatrici.it]

[foto: urbanpost.it]