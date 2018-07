Selvaggia Lucarelli contro Oliviero Toscani

Selvaggia Lucarelli si è scagliata via social contro il fotografo Oliviero Toscani. Ecco cosa è successo.

Oliviero Toscani contro Salvini

L’opinionista e scrittrice Selvaggia Lucarelli ha scritto un tweet critico contro Oliviero Toscani. La blogger ha preso di mira le dichiarazioni che il fotografo milanese ha rilasciato ieri sera nel corso della trasmissione ‘In Onda’.

Toscani, che ha una posizione critica nei confronti delle politiche sull’immigrazione del ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha detto: “Questa mancanza di visione dell’umanità da parte di Salvini mi fa veramente paura”.

Il fotografo, nel commentare le immagini dei cadaveri dei bambini migranti recuperati pochi giorni fa sulle coste libiche, ha poi aggiunto: “Vi rendete conto di cosa sta succedendo perché Salvini dice che non bisogna aiutare questa gente o no? Siamo in un paese di pazzi. Smettiamola di fare i collaborazionisti che non dicono nulla”.

L’attacco della Lucarelli a Oliviero Toscani

La blogger ha così commentato le dichiarazioni del fotografo milanese attraverso Twitter: “Oliviero Toscani fa prendere altri 500.000 voti a Salvini”. Per la Lucarelli, la “forte presa di posizione” del fotografo “farebbe solo aumentare il consenso elettorale per Salvini”.

Toscani non ha esitato a risponderle, quando i conduttori della trasmissione gli hanno letto in diretta il tweet della blogger: “può dire ciò che vuole”, ha detto il fotografo, che ha poi aggiunto: “La Lucarelli si mette i tacchi, ancheggia, con certe donne sono sessista”. Pronta, via social, la risposta dell’ex giudice di Ballando con le Stelle contro Oliviero Toscani: “Uomini con problemi atavici”.

(Foto: BitchyF)