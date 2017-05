Serie TV: gli show più seguiti della stagione televisiva 2016-17

Possiao ormai considerare conclusa la stagione televisiva 2016-17, il che significa che per i network è tempo di bilanci e dopo gli Upfront di New York, è giunto il momento di vedere quali show abbiano reso meglio in termini di ascolti.

Come ogni anno The Big Bang Theory, della CBS, è tra i vincenti e si aggiudica il terzo posto in questa stagione con una media di un 4.9 di rating, seguito di poco da This Is Us, della NBC, con la media di 4.6 che rientra nella classifica dei primi 5, mentre a farla da padrone sono, come quasi ogni anno le serate dedicate allo sport.

Per la fascia di pubblico più importante di pubblico, quella di età compresa tra i 18 e i 49 anni, a vincere la sfida è The Big Bang Theory, anche se con un calo del 16% rispetto al secondo anno e seguito a distanza da Modern Family con una media di 2.9. In quanto ai drammi la vittoria indiscussa va a This Is Us, seguito a ruota da Empire (calato del 40% rispetto allo scorso anno) e dall’inossidabile Grey’s Anatomy con la sua media di 3.3 ed un calo dell’8% rispetto allo scorso anno.

In termini di milioni di spettatori, lo scettro per i drammi va al NCIS, con una media di 18.3 milioni e per le commedie a The Big Bang Theory, con 19 milioni.

Qui di seguito la lista di tutti gli show vincenti:

COMMEDIE | 18-49 DEMO

1 | The Big Bang Theory, CBS (4.9)

2 | Modern Family, ABC (2.9)

3 | The Simpsons, FOX (2.1)

3 | black-ish, ABC (2.1)

3 | The Goldbergs, ABC (2.1)

Totale degli spettatori | The Big Bang Theory (19 milioni)

COMMEDIE (ALLA PRIMA STAGIONE) | 18-49 DEMO

1 | Kevin Can Wait, CBS (2.2)

2 | Speechless, ABC (1.9)

3 | American Housewife, ABC (1.8)

3 | The Good Place, NBC (1.8)

3 | The Great Indoors, CBS (1.8)

Totale degli spettatori | Kevin Can Wait (9.2 milioni)

DRAMMI | 18-49 DEMO

1 | Empire, FOX (3.9)

2 | Grey’s Anatomy, ABC (3.3)

3 | How to Get Away With Murder, ABC (2.6)

4 | NCIS, CBS (2.5)

5 | Criminal Minds, CBS (2.4)

Totale degli spettatori | NCIS (18.3 milioni)

DRAMMI (ALLA PRIMA STAGIONE) | 18-49 DEMO

1 | This Is Us, NBC (4.6)

2 | Designated Survivor, ABC (2.8)

3 | Bull, CBS (2.2)

3 | Lethal Weapon, FOX (2.2)

4 | Timeless, NBC (2.1)

In Total Viewers | Bull (15.1 milioni)

REALITY SHOW | 18-49 DEMO

1 | The Bachelor, ABC (3.1)

2 | The Voice (Monday), NBC (3.0)

3 | The Voice (Tuesday), NBC (2.7)

4 | Survivor, CBS (2.5)

5 | Dancing With the Stars, ABC (2.0)

5 | Hunted, CBS (2.0)

Totale degli spettatori | DWTS e The Voice con 12.4 milioni ciascuno

MIGLIORI SHOWS CANCELLATI/CONCLUSI | 18-49 DEMO

1 | 2 Broke Girls, CBS (1.8)

1 | The Great Indoors, CBS (1.8)

2 | Chicago Justice, NBC (1.6)

2 | Last Man Standing, ABC (1.6)

3 | Pure Genius, CBS (1.4*)

*A pari merito con Notorious, Grimm, Bones, Secrets and Lies, Pitch e Son of Zorn

Totale degli spettatori | Chicago Justice e The Great Indoors (8.4 milioni)

SHOWS RINNOVATI CON I RATING PIÙ BASSI | 18-49 DEMO

1 | The Originals, The CW (0.6)

1 | The 100, The CW (0.6)

1 | iZombie, The CW (0.6)

2 | Crazy Ex-Girlfriend, The CW (0.3)

Totale degli spettatori | Crazy Ex-Girlfriend (751,000)

TOP 10 NELLA DEMO 18-49

NBC Sunday Night Football, NBC (6.7)

Thursday Night Football, NBC/NFL (5.2, NA)

The Big Bang Theory, CBS (4.9)

Thursday Night Football, CBS/NFL (4.8)

This Is Us, NBC (4.6)

The OT, FOX (4.6)

Empire, FOX (3.9)

Football Night in America, NBC (3.6)

Grey’s Anatomy, ABC (3.3)

The Bachelor, ABC (3.1)

TOP 10 IN MILIONI DI SPETTATORI

Sunday Night Football, NBC (19.8 milioni)

The Big Bang Theory, CBS (18.9 milioni)

NCIS, CBS (18.3 milioni)

Thursday Night Football, NBC/NFL (17.1 milioni)

Bull, CBS (15.1 million, NA)

This Is Us, NBC (14.7 milioni)

Thursday Night Football, CBS/NFL (14.6 milioni)

Blue Bloods, CBS (14.1 milioni)

The OT, FOX (13.6 milioni)

NCIS: New Orleans, CBS (13.3 milioni)