Starbucks dichiara guerra a Trump: assumerà 10 mila rifugiati

Le politiche di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, stanno facendo discutere moltissimo, soprattutto per quello che riguarda l’accoglienza dei rifugiati. Molti sono i politici esteri che hanno criticato il presidente, così come tante sono le star internazionali che hanno fatto lo stesso. Sembra che ora, però, Trump abbia anche un altro grattacapo cui pensare: alcuni marchi, a seguito delle minacce di boicorttaggio, stanno valutando seriamente di andare contro le scelte della casa bianca.

L’azienda più importante che per ora ha già annunciato di schierarsi dalla parte dei rifugiati è quella di Starbuck, gigante del caffè, che può contare punti vendita in 75 differenti paesi. Il presidente Howard Schultz, in una lettera aperta, ha detto “Vi scrivo oggi con grande preoccupazione, il cuore pesante e una ferma promessa che noi non rimarremo a guardare. Ci sono più di 65 milioni di cittadini del mondo riconosciuti come rifugiati dalle Nazioni unite e noi stiamo definendo piani per assumerne 10.000 nei prossimi cinque anni nei 75 paesi del mondo dove è presente Starbucks. E inizieremo qui negli Stati Uniti, concentrandoci inizialmente su questi individui che hanno servito le truppe Usa come interpreti e personale di supporto nei diversi paesi dove il nostro esercito ha chiesto sostegno”.

Schultz ha anche promesso che cercherà di aiutare il più possibile tutti gli impiegati statunitensi che avranno problemi con il decreto di Trump.

Insomma, sembra proprio che questo presidente dovrà combattere molto, per poter raggiungere gli obiettivi isolazionisti che si è prefissato.

