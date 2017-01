Supergirl riprende dopo la lunga pausa natalizia con l’episodio Supergirl Lives sviluppando molte delle storyline lasciate in sospeso lo scorso anno, la prima delle quali ci aggiorna sullo stato della relazione di Alex e Maggie. Tra le due le cose vanno apparentemente a gonfie vele e la sorella di Kara sembra letteralmente toccare il cielo con un dito fino a che, ovviamente, qualcosa non finisce per mettere lo zampino nella sua perfetta bolla di felicità. Nel più classico dei cliché televisivi, quando un elemento esterno che non ha nulla a che vedere con Maggie si insinua nel rapporto tra le due, Alex rischia di mandare a monte la sua relazione in boccio per il modo in cui scarica aggressivamente sulla compagna la propria preoccupazione per la sparizione di Kara. Il vero problema tra le due, infatti, è che Alex non ha raccontato a Maggie tutta la verità sul suo lavoro e sull’identità di sua sorella Kara, rendendo difficile per la ragazza equilibrare una situazione lavorativa complessa con la necessità di confidarsi con qualcuno che ama, il che la porta a comportarsi nel peggior modo possibile con Maggie. Fortunatamente però la donna mostra di aver meritato il suo distintivo di detective quando, alla fine della puntata, rivela ad Alex di sapere che Kara è in realtà Supergirl, cancellando con un colpo di spugna le preoccupazioni della sua compagna che temeva le conseguenze del dover tenere per sé un segreto tanto importante per la sua vita, riappacificandosi così con una pentita Alex.

Sul fronte James alias Guardian e Winn, i due continuano la loro missione per ripulire le strade di National City, attirandosi in parte il dissapore di Supergirl che non ama che un vigilante senza controllo pattugli le strade della sua città, soprattutto quando potrebbe succedergli qualcosa. E qual qualcosa infatti non tarda a succedere quando Winn viene aggredito da un malvivente sfuggito a Guardian. Dopo aver ricevuto un colpo in pieno volto ed essere svenuto, il ragazzo comincia a pensare che quello che stanno facendo con James sia una pazzia e che stiano mettendo a repentaglio le proprie vite e gli annuncia di voler abbandonare la loro partnership per tornare a fare il suo tranquillo lavoro dietro lo schermo di un computer. A dargli la forza di reagire sarà però Alex la quale, dopo averlo coinvolto in una missione di ricerca e recupero di Kara, dispersa su altro pianeta, gli darà la spinta necessaria a continuare ciò che, evidentemente è tagliato per fare.

Ma cosa ci fa esattamente Supergirl in un altro pianeta? Il tutto comincia quando una madre si presenta al giornale per denunciare la scomparsa della figlia: decisa ad occuparsi del caso e seguendo le tracce della ragazza, nonostante il nuovo direttore sembri fare di tutto per metterle i bastoni tra le ruote, Kara scopre che la giovane è stata rapita e portata su un altro pianeta, attraverso un portale stile Star Gate, per essere venduta come schiava assieme ad altre persone. Ad unirsi alla missione insieme a Kara troviamo Mon-El; dopo il virus che lo aveva quasi ucciso nel finale di metà stagione, il giovane – come sempre con poco successo – si era messo a lavorare come barman, ma resta coinvolto nella missione di Supergirl e finisce per seguirla attraverso il portale anche quando lei glielo aveva espressamente proibito, dicendogli di andare a cercare l’aiuto di Alex. I due si trovano così su un altro pianeta scaldato da un sole rosso che li priva totalmente dei loro poteri, con il compito non facile di affrontare degli alieni che si occupano di compravendita di schiavi. Kara e Mon-El vengono presto catturati proprio come le persone che stavano cercando di salvare e scoprono che ad aver organizzato questa tratta di esseri umani è una vecchia conoscenza di Kara, Roulette. Quando il gruppo viene venduto ad un rappresentante dei Dominatori (proprio la razza di alieni protagonista del crossover Invasion!), Supergirl e Mon-El capiscono come l’unione faccia la forza, perché grazie all’intervento di tutte le persone rapite che aggrediscono i loro rapitori, riescono a fuggire dalla fortezza in cui erano rinchiusi per poi essere raggiunti da Alex e Winn che nel frattempo erano arrivati sul pianeta riaprendo il portale per salvarli.

Proprio quando sono sul punto di scappare, uno degli alieni punta un’arma contro Mon-El, ma il Dominatore gli impedisce di sparare e fa addirittura un inchino al ragazzo, confermando così – senza ombra di dubbio – la voce che in realtà Mon-El altri non sia che il principe Daxam che lui stesso disse a Kara di non ammirare molto. La sua visita sul pianeta però finirò per lasciare delle sgradite tracce quando due alieni, poco prima di uccidere uno dei responsabili dei rapimenti, chiederanno informazioni su di lui e sulla sua ubicazione. Tornati sani e salvi sulla terra, Mon-El fa visita a Kara e le dice voler compiere finalmente il suo destino diventando un supereroe con tanto di costume proprio come lei.

Ma cosa accadrà quando la verità uscirà fuori e Kara scoprirà la sua vera identità? Tra i segreti di Winn e James e l’identità tenuta nascosta da Mon-El siamo certi che Supergirl, in un futuro non molto lontano, dovrà affrontare problemi piuttosto difficili, come può infatti fidarsi degli altri quando le persone che gli sono più vicine continuano a mentirle?