Terremoto in Giappone, almeno tre morti

Un terremoto in Giappone di magnitudo 6.1 ha provocato morti e feriti. Tra le vittime una bimba di 9 anni a Takatsuki. Il sisma è avvenuto alle verso le 8:00 ora locale, l’1:00 in Italia.

E’ ancora presto per avere dei dati definitivi in seguito al sisma. Le prima notizie vengono fornite dalla protezione civile. 214 le persone che attualmente sono state ricoverate in ospedale per ferite di varia entità. La maggior parte nella prefettura di Osaka, seconda città del Giappone.

Il sisma è stato avvertito anche a Kyoto e in altre tre prefetture vicine, dove si sono registrati feriti lievi.

I primi morti accertati

Al momento si registrano purtroppo anche tre morti. Le prime due vittime sono state rinvenute nella provincia di Osaka. Si tratta di una bambina e di un anziano. La terza, invece, è stata registrata nella vicina città di Ibaraki.

La bambina che ha perso la vita è stata colpita da un pezzo di cemento staccatosi da un muro mentre andava a scuola a Takatsuki.

La violenza del sisma ha causato

Molti anche i disagi provocati dalla violenza del sisma. Tra questi l’interruzione del servizio dei treni veloci Shinkansen, la cancellazione di sei voli aerei da e per l’aeroporto del Kansai. Inoltre, si è registrata la sospensione della fornitura di gas a 108mila abitazioni nelle prefettura di Osaka. 107mila le case che hanno registrato blackout momentanei con l’interruzione di energia elettrica.

Per fortuna, questo terremoto in Giappone non ha colpito le centrali nucleari di Takahama, Mihama e Oi.