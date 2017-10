Terremoto: scossa 3.8 tra Campania e Basilicata

La scossa poco dopo la mezzanotte. Poco dopo la mezzanotte è stata avvertita una scossa di terremoto tra la Campania e la Basilicata. L’epicentro della scossa, di magnitudo 3.8, è stato individuato a 4 chilometri da Padula e Montesano, in provincia di Salerno.

Il sisma è stato registrato alle 00:38 nel sudest della provincia di Salerno ed è stato avvertito dalla popolazione che, per paura, è scesa in strada. Al momento non vengono segnalati danni a persone e cose. Stamattina resteranno chiuse le scuole per verifiche edifici in diversi comuni.

Per avere maggiori informazioni sul sisma, si può visitare la pagina dell’Istituto nazionale di geofisica: http://cnt.rm.ingv.it/

(Foto: Fotoeweb.it)