Che abbia inizio l’operazione salviamo Iris!

Dopo la pausa natalizia, The Flash torna con un episodio che affronta da subito l’angosciante problema vissuto da Barry, l’aver cioè visto nel futuro morire Iris per mano di Savitar. Il velocista non fa che rivivere ogni notte lo stesso incubo, svegliandosi agitato, il che – ovviamente – non passa inosservato, soprattutto quando la persona la morte di cui sta sognando gli dorme accanto. Fortunatamente, tuttavia, invece di vedere nuovamente Barry prendersi sulle spalle il peso di un tale segreto e cercare di gestirlo da solo, gli autori decidono di far fare un notevole passo avanti al personaggio, il quale si convince della necessità di condividere quanto ha vissuto con la stessa Iris. La scena in cui Barry le dice la verità è davvero toccante, per quanto la giornalista sia sempre stata descritta come un personaggio molto forte, scoprire di dover morire da lì a pochi mesi è una notizia che sconvolgerebbe chiunque e appena si rende conto della portata della notizia scoppia a piangere, comprensibilmente terrorizzata. Allo stesso tempo è proprio Iris a convincere Barry della necessità di condividere ciò che ha visto con gli altri per comportarsi come un vero Team e cercare di evitare qualcosa che sembra inevitabile e così, ad eccezione di Joe, la coppia riunisce tutti i loro amici per rivelargli della sua futura morte. Nonostante le rassicuranti parole di Jay Garrick, pronunciate in occasione del finale di metà stagione, il quale disse a Barry come quello a cui aveva assistito era solo una delle possibili versioni del futuro, a mettere la pulce nell’orecchio a Barry, aumentando esponenzialmente le sue paure, sarà HR (Tom Cavanagh) che gli dirà che il futuro è quasi impossibile da cambiare e che solo comprendendo perfettamente il succedersi degli eventi che hanno portato ad una certa conclusione e cambiando quello giusto, sarà possibile forse mutare il destino di Iris. In uno show che ha fatto però dei cambiamenti delle linee temporali uno dei suoi temi principali, è difficile credere alle parole di HR che, peraltro, si dimostrano immediatamente non veritiere quando il Team scopre che, anche solo per aver rivelato a tutti la verità su quanto accadrà ad Iris, qualcosa del futuro è già cambiato, come per esempio la presenza di HR su un tetto con in mano un fucile al momento della morte della ragazza, che rimane invece purtroppo invariata. Insomma, c’è forse un po’ di contraddizione in termini nel fatto che sia proprio questa serie a porre come ostacolo l’impossibilità per il protagonista di cambiare gli eventi quando ciò sta accadendo ripetutamente dalla prima stagione, ciò detto plaudiamo comunque alla scelta degli autori di far condividere il dilemma di Barry con il resto dei suoi amici, piuttosto che rischiare di compiere da solo l’impossibile facendo qualcosa di irreparabile come gli abbiamo già visto fare.

Per quanto concerne il resto del Team, Caitlin è sempre più preoccupata all’idea che il braccialetto che le impedisce di trasformarsi in Killer Frost possa non essere sufficiente a fermare i suoi poteri e, decisa ad evitare di fare del male a qualcun altro, si rivolge ad una persona inaspettata: Julian. Ripresosi dalla scoperta di essere stato manipolato da Savitar e aver agito in sua vece nei panni di Alchemy, Julian è tornato nel suo laboratorio al distretto di polizia, cercando di dimenticare l’incubo dal quale è sfuggito grazie al Team Flash, ma il suo odio per i metaumani non è scemato e quando una di loro, che tra l’altro ha anche rischiato di ucciderlo, gli si rivolge per chiedergli aiuto per bloccare i suoi incontrollabili poteri, chiedendogli addirittura di unirsi al Team Flash, lui le risponde con il suo tipico tono burbero buttandola fuori dal Distretto. Le parole di Caitlin, tuttavia, fanno breccia in Julian che ricontatterà Caitlin scusandosi con lei ed accettando la sua proposta, dopo il beneplacito di Barry e degli altri membri del gruppo. Nonostante Julian abbia infatti indossato la maschera di Alchemy e messo a repentaglio la vita di tutti loro, le sue indubbie capacità potranno rivelarsi utili per il Team, per non parlare del fatto che la sua presenza sembra suggerire la possibilità che tra lui e Caitlin nasca qualcosa in futuro, il che non sarebbe necessariamente un male considerato quante ne abbia passate la bella dottoressa negli ultimi tempi.

L’altra “rivoluzione” all’interno del Team è, dopo non poca reticenza, l’accettazione nel gruppo da parte di The Flash di Wally, alias Kid Flash e la consapevolezza che il ragazzo sia finalmente pronto a combattere sul campo al suo fianco. Il tentennamento di Barry nel voler coinvolgere Wally, in realtà, ha molto a che vedere con Iris e poco con il vero livello di preparazione di Kid Flash, soprattutto quando lui cattura il cattivo di puntata, Plunder, quando Barry aveva espressamente evitato di farlo per cercare di cambiare il futuro ed il destino della sua amata. Come sempre, anche in questa occasione e sebbene con conseguenze meno dannose, Barry aveva nuovamente smarrito la retta via, anteponendo il suo interesse personale alla sicurezza della città, una cosa che la stessa Iris gli vieta di fare affermando che non può smettere di proteggere la città fosse anche per salvarle la vita. L’episodio si conclude in una nota positiva, con il Team Flash unito a festeggiare insieme nel nuovo nido d’amore di Barry ed Iris e la rinforzata volontà di difendere a tutti i costi la vita di un membro così importante del loro gruppo, ma il dubbio permane: è davvero possibile che gli autori stiano concependo la possibilità di un The Flash senza Iris West?