Timeless: gli autori parlano della fine della prima stagione e del futuro della serie

Con l’episodio di lunedì sera dal titolo The Red Scare andato in onda negli Stati Uniti sulla NBC, Timeless è giunto alla fine della prima stagione, senza che pubblico o autori conoscano ancora il destino dello show che si è così chiuso con un cliffhanger riguardante la madre di Lucy, Carol – interpretata da Susanna Thompson – che rivela alla figlia di aver sempre fatto parte di Rittenhouse e che lei stessa è considerata una sorta di membro della famiglia real di questa misteriosa organizzazione. In questa intervista con TVLine, gli showrunner Eric Kripke e Shawn Ryan parlano della scoperta di Lucy, dello stato di salute di Jiya e della seconda stagione… se mai ci sarà.

La madre di Lucy è sempre stata un membro di Rittenhouse o solo nella linea temporale in cui è in salute?

SHAWN RYAN | E’ sempre stata un membro di Rittenhouse. E’ una cosa di cui Eric [Kripke] ed io abbiamo parlato sin dai tempi del pilot, ancora prima che avessimo uno staff di autori. Abbiamo solo discusso su quando e come rivelarlo. E’ una persona che in entrambe le linee temporali ha sempre nascosto qualcosa ed è sempre stata parte di Rittenhouse.

E’ una di quelle a cui avrei dovuto pensare, perché uno non sceglierebbe Susanna Thompson per il proprio show senza farle interpretare il ruolo di un personaggio machiavellico.

ERIC KRIPKE | E’ buffo, perché dopo che l’abbiamo scelta, mio figlio ha guardato Arrow. Io conoscevo Susanna come fan, ma non avevo visto ogni episodio di Arrow, devo ammetterlo. Quindi ero in cucina che guardavo l’episodio di Arrow in cui viene rivelato che lei è cattiva ed ho pensato “oh, m*#@a“, finirà per essere ricordata sempre come “la mamma amorevole che poi diventa cattiva.” Ma Shawn ha ragione, questa cosa l’avevamo in mente da parecchio.

Il padre di Lucy non ha mai fatto mistero del suo coinvolgimento con Rittenhouse. Perché invece sua madre ha tenuto il segreto?

KRIPKE | Non voglio rivelare troppo, perché queste sono domande a cui dovremmo rispondere nella seconda stagione, dirò tuttavia che nulla è casuale o accidentale e che Rittenhouse pianifica tutto in maniera davvero meticolosa. Per noi, mentre immaginavamo la struttura di Rittenhouse, la madre di Lucy era persino più importante di Ben Cahill. Quindi quando Ben ha rivelato chi fosse e Carol non lo ha fatto, è perché le cose sono andate esattamente come lei voleva per una ragione che sarà rivelata nella seconda stagione.

Potete aggiungere qualcosa sulle sue speranze per Lucy come membro di Rittenhouse?

KRIPKE | C’è stato un tempo in cui Lucy non voleva nemmeno fare la storica e sua mamma ha fatto invece in modo che lo diventasse. La madre di Lucy l’ha manipolata a lungo. All’inizio pensavamo fosse solo una tipica madre invadente, adesso capiamo che dietro c’era un piano molto meticoloso. Il piano della madre per Lucy era quello che lei diventasse membro della navicella in nome di Rittenhouse per fare specifici e chirurgici cambiamenti nella storia e rendere il presente più favorevole per l’organizzazione. Quindi lei è la loro speranza e lei è stata a sua stessa insaputa meticolosamente manipolata per diventare quella persona. Quindi questa è solo una variazione di quello di cui stiamo parlando da un anno e cioè: stai seguendo un cammino che è stato pianificato appositamente per te? E se non lo stai facendo, allora che fai e come combatti tutto questo?

Lucy è stata scelta per questo ruolo. La stessa cosa vale per Wyatt e Rufus oppure sono stati scelti casualmente?

RYAN | Ci stai chiedendo davvero molto! Alcune di queste domande potrebbero ricevere una risposta nella seconda stagione. Rufus era letteralmente l’unica persona che poteva guidare la navicella, quindi per lui non c’era scelta. E una delle cose di cui abbiamo potuto parlare in questa stagione era proprio le conseguenze di mandare indietro nel tempo una persona di colore. Non penso che Rufus sarebbe stato la prima scelta per passare inosservato in quei posti in cui la maggior parte delle persone erano caucasiche. E’ stato scelto come membro del team per necessità e Wyatt è stato scelto dall’agente Christopher e dal suo team perché faceva parte delle Forze Speciali.

A proposito di Jiya, sembra che lei non sia né nel presente né nel passato. Sembra che sia in due posti allo stesso tempo, che cosa le sta accadendo davvero?

KRIPKE | Qualcosa di molto misterioso. Lei ha avuto delle conseguenze per essere la quarta persona all’interno della navicella e poi finisce per vedere il Golden Gate nel presente e durante la sua costruzione nel passato. Cosa questo significhi e cosa le stia accadendo e cosa sia in grado di vedere e come questa cosa cambierà nella seconda stagione diventerà parte della storia. L’unica cosa che posso dirti a riguardo è uno spoiler legata al mio libro preferito, Mattatoio n. 5 che parla di un uomo staccato dal tempo e che questa è parte dell’ispirazione per ciò che sta accadendo a Jiya.

Con Flynn che si sente tradito dopo il suo arresto come sarebbe un’ipotetica seconda stagione per quanto riguarda questo personaggio ed il resto del team? sarebbero ancora su due fronti diversi?

KRIPKE | La ragione per cui abbiamo fatto finire le cose così con Flynn è che volevamo continuare ad approfondire gli stessi rapporti della prima stagione e portarli su un altro piano. Quando incontreremo Flynn nella seconda stagione, non ne sono sicuro al 100%, ma siamo quasi sicuri che sarà incarcerato e che sarà molto arrabbiato con Lucy. Eppure sarà comunque una delle poche persone disposte ad affrontare qualsiasi minaccia si troveranno davanti nella seconda stagione. Quindi la situazione sarà tesa ed incerta.

Flynn dice a Lucy che quando ha ricevuto dal lei il suo diario era “invecchiata bene.” Quindi è stato nel futuro?

RYAN | Non è detto che lui sia stato nel futuro, potrebbe essere stata una Lucy del futuro ad andare nel passato.

KRIPKE | Magari con una macchina del tempo avanzata in grado di viaggiare nella tua stessa linea temporale. Non c’è nulla che potrebbe impedire ad una simile innovazione di avvenire davvero nel futuro.