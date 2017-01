Tragedia di Rigopiano: Gianluca de “Il volo” salvo per miracolo

Lo sciame sismico che ha scosso il centro Italia in questi giorni (dopo quelli registrati tra Agosto e Ottobre) ha lasciato tristi cicatrici nelle popolazioni colpite. Il terremoto, sentito con forte intensità anche a distanza (si vedano le città di Roma e Firenze, ad esempio), non ha causato molte vittime, fortunatamente.

Il maggior numero di perdite e di dispersi si sono avuti a causa di una slavina che ha letteralmente sommerso di neve un hotel di lusso, il Rigopiano. La struttura, una parte della quale è stata spostata addirittura di 11 metri, è stata completamente distrutta dalla valanga e a nulla sono serviti gli interventi della protezione civile, che ormai da giorni cerca di mantenere la situazione sotto controllo.

È notizia di queste ultime ore che tra gli ospiti dell’hotel avrebbe dovuto esserci anche il cantante de Il Volo, Gianluca Ginoble. Il giovane artista ha infatti dichiarato: “Dovevo essere all’hotel Rigopiano in questi giorni. Sono scampato per miracolo alla tragedia, ma sono disperato per quello che è accaduto e per i morti, era un posto meraviglioso e Roberto, il proprietario un mio caro amico.”. Il ragazzo ha poi aggiunto: “Ho pianto tutta la notte guardando i notiziari – dice sommesso – è un dramma e io potevo essere lì sotto. Quel posto non era pericoloso affatto, era un luogo magico, bellissimo dove ti andavi a riconciliare con la natura. La dependance era un sogno, si chiamava La casa del bosco”.

Il ragazzo è scampato alla tragedia proprio perché il proprietario del resort non è riuscito ad andare a prenderlo, a causa delle condizioni climatiche e del post-terremoto.

Intanto all’hotel proseguono le operazioni di soccorso, anche se le speranze di trovare qualche superstite si assottigliano sempre di più.

