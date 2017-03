Una Mamma per Amica: Netflix pronto per una nuova stagione

Il successo di Una mamma per amica – Di nuovo insieme non poteva passare inosservato tra le alte sfere di Netflix e così una dei revival più attesi di questa stagione è già pronto per tornare sui nostri schermi. O quasi.

Secondo TVLine il successo ottenuto dai quattro mini-film ha spinto Netflix a cominciare già a tastare il terreno per un possibile secondo revival, il responsabile dei contenuti del servizio di streaming, Ted Sarandos, avrebbe infatti riferito alla Press Association inglese che sono cominciati dei preliminari approcci con la Warner Bros. per la produzione di nuovi episodi.

“Speriamo che accada,” ha dichiarato Sarandos. “Ovviamente abbiamo adorato il successo dello show ed i fan hanno amato come è stato fatto il revival; ha dato loro ciò che desideravano. La cosa peggiore è dover attendere anni per il ritorno di uno show che si ama per poi rimanere delusi, ma la creatrice della serie Amy Sherman-Palladino ed il produttore esecutivo Dan Palladino hanno sicuramente fatto centro e la gente è impaziente di vedere altro. E quindi stiamo parlando di questa possibilità.”

Rilasciato dal servizio di streaming a novembre del 2016, Una mamma per amica – Di nuovo insieme ha fatto raggiungere a Nerflix il record di 7.05 milioni di iscritti nell’ultimo quarto dello scorso anno. Quando era stato chiesto alla Sherman-Palladino se la serie sarebbe tornata l’autrice aveva risposto:

“Non escludo niente nella mia vita. Quando le persone parlavano di un film di Gilmore dopo la fine della serie ero certa che non sarebbe successo, ma non dissi mai di no, perché… perché dire no a qualcosa?”

La Sherman-Palladino, che ha lavorato al pilot di The Marvelous Mrs. Maisel che ha debuttato su Amazon lo scorso mese, aveva comunque dato l’impressione che un possibile seguito del revival fosse piuttosto lontano:

“Siamo molto stanchi, io e Dan siamo rimasti in questa bolla di sapone che si chiama Gilmore per un anno e mezzo ed è stato tutto molto intenso, quindi adesso ci prendiamo una pausa.”

Cosa ne pensate? Sareste contenti di vedere un seguito del revival?