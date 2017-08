Zalando annuncia l’apertura di un nuovo store che assumerà mille operai

Boom di vendite per Zalando: l’azienda annuncia l’apertura di un nuovo store che consentirà di assumere mille operai.

Per gli amanti degli acquisti online ormai, da anni, Zalando rappresenta un vero e proprio punto di riferimento. Sono numerosi i capi di abbigliamento femminili, maschili e per bambini venduti sulla loro piattaforma digitale, con migliaia di spedizioni giornaliere distribuite su tutto il territorio nazionale.

Nei primi mesi del 2017 Zalando ha registro un incremento importate sui propri guadagni, con un ricavo di oltre due miliardi di euro e un aumento del 21,5% della propria produzione. Questo importante traguardo ha convinto i vertici dell’azienda a inaugurare un nuovo magazzino, che nascerà nel Nord Italia, e che permetterà l’assunzione di mille persone.

Si tratterà di un grosso stabile che dovrà coprire almeno centotrentamila metri quadrati e che permetterà l’assemblamento di merci da distribuire nella nostra penisola. Per gestire un capannone di queste dimensioni e per garantire la velocità nelle consegne, Zalando ha ipotizzato che, nel medio termine, con mille assunzioni potranno sopperire ai loro bisogni e fornire uno strumento valido contro la disoccupazione che, purtroppo, colpisce un giovane su tre in Italia, soprattutto nel Meridione.

L’apertura di un nuovo centro logistico testimonia il successo che il settore dell’e-commerce sta avendo anche nel nostro Paese. Sono ormai milioni le persone che si affidano a questo tipo di acquisto, sedendosi comodamente davanti al proprio computer e facendo l’ordinazione da casa. Il mercato online dell’abbigliamento, inoltre, in questi ultimi mesi è cresciuto del 20%, un altro dato da non sottovalutare e che ha spinto brand di successo ad affidarsi a Zalando.

Presente in Italia sin dal 2011, Zalando è divenuto un punto di riferimento del settore. Secondo Giuseppe Tamola, manager e consulente dell’azienda tedesca, il cliente è sempre più soddisfatto del servizio reso e l’apertura anche in Italia di un centro di smistamento servirà a migliorare e a velocizzare i tempi di consegna.

Ma un colosso come Zalando non guarda solo in Italia, ma si spinge anche all’Estero. Matteo Bovio, direttore delle comunicazioni dell’azienda di e-commerce, in una recente intervista in merito ha dichiarato che Zalando sta ipotizzando l’apertura di un altro centro logistico in Polonia. In questo modo si potranno coprire anche zone dell’Europa poco ricettive alla vendita online e allargare il proprio bacino di clienti.

Insomma, la concorrenza di Amazon per quanto riguarda le spedizioni ha indotto Zalando a investire in questo settore. Con l’apertura del nuovo magazzino, e le annunciate mille assunzioni, i giovani potranno armarsi di curricula e proporsi come candidati sperando di trovare finalmente un lavoro.

[Fonte articolo: today.it]

[Foto: Ansa]