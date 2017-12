Usa: insegnante sniffa cocaina in classe, incastrata da un video

Professoressa colta in flagrante. Il compito di un insegnante è quello di guidare i suoi alunni ma, nel caso della professoressa Samantha Cox, non è andata proprio così e sono stati i suoi allievi ad incastrarla mentre sniffava cocaina in aula pensando di essere da sola. La Cox, insegnante di inglese al Lake Central High School di St.John, una scuola superiore dello stato dell’Indiana (Stati Uniti), ha aspettato che i suoi studenti uscissero dall’aula a fine lezione ed ha sniffato cocaina senza temere che qualcuno potesse vederla.

Un video ha incastrato l’insegnante. Pensando di non essere vista da nessuno ha fatto uso di cocaina ma uno degli studenti, Will Rogers, l’ha ripresa ed ha chiamato la polizia. La donna è stata arrestata e gli investigatori hanno scoperto nella sua auto diversi accessori per la droga, tra i quali una pipa di vetro e due paglie di carta.

Ecco il video che ha incastrato Samantha Cox



(Foto: Teleclubitalia)