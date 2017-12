10 paesaggi che rappresentano l’Ultra Violet

L’Ultra Violet è stato eletto colore dell’anno da Pantone ed è una delle tonalità più amate dagli artisti. Dal compianto Prince a Rihanna sono numerose le star che lo utilizzano, sia nel campo visivo che in quello della moda. Il sito Skyscanner, però, si è divertito a scovare nel mondo dieci magici paesaggi in cui è possibile ammirare l’Ultra Violet in tutte le sue enigmatiche sfumature.

1. Iran – Moschea di Nasir ol Molk

In Iran, per esempio, nell’estremo Oriente, nella Moschea di Nasir ol Molk si possono scrutare le sue enormi vetrate capaci di creare, grazie alla luce del sole, ampie tonalità di viola acceso.

2. Londra – Science Museum

A Londra, invece, nello Science Museum, è possibile visitare una galleria dedicata alla Matematica e le sue architetture di colore Ultra Violet che non passano di certo inosservate.

3. Provenza – Campi di Lavanda

Più naturalistici i campi di Lavanda, in Provenza, dove un’enorme distesa di piante aromatiche dal colore viola creano un affascinante percorso che non si può non amare. Una distesa che sembra uscita da un quadro di Cézanne o Van Gogh. Per restare nell’ambito paesaggistico, i campi delle Highlands, in Scozia, durante l’estate si colorano di viola, con una vasta distesa di fiori tutta da percorrere.

4. Parigi – Pigalle Basket Camp

Nella luminosa Parigi, il viola è utilizzato per le pareti del campo da basket situato nello storico quartiere di Pigalle.

5. Parigi – Vetrate gotiche di Sainte Chapelle

Sempre nella città della Tour Eiffel, le spettacolari vetrate gotiche di Sainte Chapelle colorate con un sublime Ultra Violet, rappresentano l’occasione perfetta per unire la passione per la storia e l’architettura.

6. Cina – Shanghai

La Cina non poteva di certo mancare in questo nostro itinerario in giro per il mondo. A Shanghai quando giunge la notte le luci calano e in città la tonalità Ultra Violet avvolge edifici e costruzioni, creando profili urbani che sembrano usciti da un film di Batman.

7. Singapore – Gardens by the Bay

In India, invece, c’è il Garden by the Bay, un parco coloratissimo caratterizzato da dei giganteschi alberi di colore viola.

8. Arizona – Antelope Canyon

Negli Stati Uniti l’Antelope Canyon è una formazione di origine millenaria che, attraverso i suoi cunicoli e le gole rocciose, offre dei percorsi dalle tinte violacee che possono, nelle ore del tramonto, creare degli incredibili effetti di luce.

9. Islandia – Aurora Boreale

Infine, la meravigliosa Aurora Boreale islandese, meta di turisti e appassionati di astronomia: è possibile ammirarla nelle giornate invernali e quando cala la notte. Si tratta di uno spettacolo unico al mondo, un cielo ricoperto di scie che vanno dal viola intenso al verde scuro. Un momento di gioia per gli occhi che si può condividere insieme agli amici o alla persona amata.

10. Scozia – Edimburgo

Dalla primavera all’estate i campi innevati delle Highlands, una regione montuosa della Scozia, passano ad essere viola.

[Articolo e foto: www.skyscanner.it]