Com’è il mare a Tenerife? Spettacolare! L’isola più grande del suo arcipelago è famosa per non essere solo spiaggia (qui c’è uno dei più spettacolari parchi nazionali del mondo, quello del Telde, così come Santa Cruz de Tenerife, sede dell’omonimo carnevale e di un auditorio giustamente celebre), ma è chiaro che chi ama fare il bagno troverà in questa perla delle Canarie una meta azzeccata. A Tenerife le spiagge sono molte e servono a più scopi: ce ne sono alcune adatte alle famiglie ed altre frequentati da giovani e amanti degli sport estremi, sino a quelle che ospitano principalmente i praticanti del… naturismo.

Las Teresitas fa parte della prima tipologia: sorge a San Andrés, nel nord-est dell’isola, ed è lunga poco meno di un chilometro e mezzo. Las Teresitas si distingue per la sabbia dorata, per le palme e per le acque molto calme: le onde infatti si infrangono contro lebarriere rendendola molto adatta soprattutto alle famiglie con bambini. Si tratta inoltre di una spiaggia molto servita, accessibile dai disabili e sorvegliata, e Santa Cruz (con i relativi alberghi) è poco lontana: difetti veri e propri insomma non ne ha, tranne forse l’onere e l’onere di essere molto popolare

Anche Playa de la Tejita (El Médano) supera il chilometro di lunghezza, ma il suo contesto non potrebbe essere più diverso: questa spiaggia è perfetta per giocare con il vento via surf, kitesurf o windsurf, ma anche per essere immersi in un contesto selvaggio e incontaminato. Si trova infatti nei pressi della Riserva Naturale Speciale di Montaña Roja, in una zona protetta e non accessibile alle auto (ci si può comunque arrivare con pochi minuti di cammino). La sabbia nera rende il tutto ancora più suggestivo: se volete sentirvi a Tenerife e non alle Maldive, questo è il posto giusto per voi.

Concludiamo il nostro piccolo viaggio con Playa de Benijo, una spiaggia magica, quasi aliena: si trova nel Parco Rurale di Anaga e regala i tramonti più belli di tutta l’isola, merito anche delle rocce vulcaniche che emergono dal mare e fanno sentire il turista disperso su un altro pianeta. La località più vicina è Taganana e le onde che la bagnano sono particolarmente forti; la lunghezza è di soli 300 metri, comunque più che sufficienti per rimanere estasiati.