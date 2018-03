Disney investe 2 miliardi di euro in Disneyland Paris

Disney investirà 2 miliardi di euro per ampliare Disneyland Paris. Lo rende noto il colosso degli Stati Uniti, dopo l’incontro di ieri tra l’amministratore delegato di The Walt Disney Company, Robert Allen Iger, e il presidente francese, Emmanuel Macron. Il parco tematico dei Walt Disney Studios sarà trasformato per includere tre nuove aree tematiche dedicate a Marvel, Frozen e Star Wars. Il piano di sviluppo del parco sarà introdotto gradualmente dal 2021.

Il progetto per il parco, aperto nel 1992, sottolinea il gruppo statunitense: “dimostra l’impegno di lungo termine di The Walt Disney Company a fare del parco la vetrina del marchio Disney in Europa”. Aggiunge anche che con oltre 320 milioni di visite dal 1992 e il 6,2% delle entrate turistiche in Francia, Disneyland Paris è un motore per il turismo della regione. A rimarcare il concetto ci pensa Iger: “è già la prima destinazione turistica in Europa. Con questo nuovo piano di sviluppo e di trasformazione continueremo a mettere in avanti il nostro know how unico di storytelling e i nostri personaggi creando nuove zone tematiche, intrattenimenti e spettacoli”. La cifra che Disney ha progettato di spendere rappresenta il progetto maggiore e più cospicuo economicamente da quando il parco ha aperto.

Tra le novità di nuova attrazioni e spettacoli, il Walt Disney Studios che praticamente raddoppierà le dimensioni attuali una volta completato comprenderà un nuovo lago che collegherà ciascuna delle tre zone tematiche. Oltre all’attrazione a tema Marvel, nel 2020 il resort aprirà il Disney’s New York Hotel – The Art of Marvel, una rivisitazione del Disney New York Hotel che metterà in mostra, tra gli altri, i mondi ispirati alle avventure di Iron Man, The Avengers e Spider-Man. E per chi non ama le attese ed ha fretta di novità, quest’estate, si svolgerà l’evento stagionale Estate dei Super Eroi Marvel proprio a Disneyland Paris e sarà possibile incontrare i propri eroi preferiti e assistere a nuovi spettacoli dal vivo.

[Foto: www.webitmag.it]