Cosa ne pensate di trascorrere la prossima Estate in Italia? Nonostante i suoi capricci climatici la primavera tra poco più di un mese dovrà lasciar spazio all’estate. Ecco dove andare in Italia.

Estate in Italia: dove andare?

L’arrivo della bella stagione consentirà a milioni di turisti di trascorrere l’Estate in Italia. Cosa di meglio delle numerose località balneari presenti lungo la nostra penisola.

L’Italia è ricca di luoghi meravigliosi dove trascorrere l’estate, come Tropea, un’incantevole cittadina situata sulla costa orientale della Calabria. Le sue spiagge cristalline e le attrazioni naturali come la Grotta Azzurra, offrono al turista un contesto piacevole in cui passare tante ore di relax.

Anche Ischia, isola ormai celebre del golfo napoletano, può essere una meta da tenere in considerazione in vista delle imminenti ferie estive. Il periodo migliore per visitarla è il mese di luglio e i luoghi da visitare, oltre alle rinomate spiagge, sono tanti: dal Castello Aragonese alle terme, per passare dai suoi invitanti musei e ai parchi acquatici.

Altre mete da visitare

All’insegna del divertimento più puro è anche Gallipoli, località nota ai più giovani. Qui la movida non ha nulla da invidiare a Riccione e, sulle sue spiagge, sono numerosi gli eventi musicali dove gustare deliziosi aperitivi. Di notte, invece, sono tantissime le discoteche che accolgono quanti hanno voglia di divertirsi.

Il nostro Meridione offre luoghi davvero incantevoli per chi ama il mare e la spiaggia. Basti pensare a Taormina, un paese diventato ormai un vero e proprio orgoglio siculo. Il suo mare incontaminato e i numerosi luoghi di interesse storico, l’hanno resa una delle località più gettonate per l’estate 2018.

Continuando il tour

Anche in Emilia Romagna si possono trovare mete turistiche di grandissimo interesse per trascorrere l’Estate in Italia. Un esempio? Milano Marittima, con i suoi innumerevoli locali e club è divenuta una meta cara ai giovani al pari di Gallipoli. Anche Jesolo, nel Veneto, è una delle destinazioni più cool degli ultimi anni perché, oltre al mare, offre al turista la possibilità di visitare Aqualandia, un parco giochi che piace ai grandi e ai piccini.

L’Isola d’Elba nell’arcipelago toscano è un mix di ambienti naturali ricchi di vegetazione, ma anche spiagge bellissime. Grazie al suo particolare clima mediterraneo, si possono trascorrere intere giornate adatte alla tintarella. In questa lista delle migliori località turistiche italiane non si può non citare la Sardegna. Alghero, ad esempio, è un luogo davvero perfetto per chi vuole conoscere spiagge come Mugoni o la Cala dell’Argentiera, famose per la sabbia bianchissima e per il mare incontaminato.

Insomma, sono davvero tante le località balneari italiane a disposizione del turista, che potrà, visitandole, rendere impareggiabile la sua estate 2018.

[Foto: www.ntacalabria.it]