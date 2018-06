Il migliore Turismo dentale in Croazia

Il turismo dentale è diventato una delle più popolari forme di turismo, soprattutto a Spalato. Tutto ciò grazie alla clinica Dentech, che vi farà ritrovare il proprio sorriso perso.

Turismo dentale in Croazia

Un sorriso perfetto può influire molto sulla vostra autostima. Oltre a questo, influisce sulla prima impressione che lasciate su altre persone. Usando trattamenti stomatologici all’avanguardia e la tecnologia moderna, gli stomatologi della Dentech possono ripristinare il vostro sorriso e incidere anche sulla vostra autostima, regalandovi anche un aspetto più giovane.

Cosa aspettate? Prenotate la vostra visita subito oggi. I migliori dentisti croati ti stanno aspettando

Volete sbiancare i denti? Avete da sempre voluto mettere le faccette dentali? Vi trovate al posto giusto!

Le faccette dentali

Le faccette dentali sono la soluzione estetica ideale per un sorriso perfetto. Questo trattamento è praticato come molti altri alla Dentech.

Le faccette dentali vengono usate per correggere imperfezioni legate alla forma o alla grandezza dei denti. Non solo, sono ideali per cambiare il colore dei denti. Il posizionamento delle faccette dentali è indolore, sicuro ed economicamente accettabile. Regalatevi un sorriso brillante e sostituite i vostri denti gialli, danneggiati e consumati con dei nuovi.

In soli due appuntamenti potete cambiare completamente il vostro sorriso. Le faccette dentali comprendono uno strato sottile in ceramica o porcellana che si attacca sulla parte frontale dei denti. Prima di ogni trattamento è necessario consultarsi con lo stomatologo che dopo un controllo dettagliato dei vostri denti, deciderà se questo trattamento è proprio quello ideale per voi.