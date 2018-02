Ancora una volta la Puglia si conferma una tra le regioni più amate per il turismo enogastronomico, secondo uno studio realizzato dalla World Food Travel Association e l’Università degli studi di Bergamo.

In fondo come si può resistere a taralli, focaccia, panzerotti, pettole, pasticciotti, puccia ed orecchiette, per non parlare dei vini e formaggi? La bellezza di questa regione è proprio questa: offrire un’ampia scelta di prodotti da Nord a Sud che toccano specialità di mare come quelle di terra.

Ogni anno si vede sempre più un incremento turistico: attrici come Meryl Streep ed Hellen Miller hanno scelto di soggiornare proprio nella terra dei Trulli durante il periodo estivo, anche se non tutta la regione viene valorizzata allo stesso modo (basti notare le differenze tra la splendida area del Gargano con il ricco Salento).

Dal rapporto realizzato con il patrocinio del Touring Club Italiano è emerso che i viaggi, negli ultimi tre anni, sono stati sempre più influenzati da scelte enogastronomiche. Secondo il presidente del TCI Franco Iseppi “i beni enogastronomici equivalgono a quelli culturali” e che i primi dovrebbero essere valorizzati in egual modo rispetto ai secondi.

Al primo posto della ricerca si trova la Toscana seguita dalla Sicilia e dalla stessa Puglia.

Tra le immense distese di ulivi secolari che accolgono le masserie ed i trabucchi affacciati sul mare, il tacco d’Italia regala esperienze culinarie adatte ad ogni esigenza.

Un grande punto di forza è la destagionalizzazione: ovviamente l’estate è il periodo migliore dove poter anche refrigerarsi con un bagno al mare ma l’autunno con il trekking e la primavera con la Settimana Santa e le sue tradizionali celebrazioni religiose offrono una valida alternativa per chi vuole evitare il sovraffollamento.

Se ancora siete indecisi il portale ufficiale del turismo viaggiareinpuglia.it vi potrà dare una mano su dove poter soggiornare in questa regione per poter apprezzare al meglio la sua cucina e le altre meravigliose ricchezze che questa terra ha da offrirvi durante uno dei vostri indimenticabili viaggi.

[Foto: www.gocasteldelmonte.it]