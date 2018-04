Le 10 cose da vedere in Sicilia: qualche spunto per una vacanza senza precedenti

La Sicilia, isola maggiore del Mediterraneo, ha numerose attività e luoghi d’interesse da visitare, luoghi magici che vi faranno innamorare perdutamente di quest’isola.

Se non siete mai stati in Sicilia e non sapete da dove iniziare, ecco 10 cose da vedere in Sicilia almeno una volta.

VALLE DEI TEMPLI

La Valle dei Templi, situata nella provincia di Agrigento, è uno dei siti archeologici più importante di tutta l’isola, ma non solo, rappresenta anche una delle più grandi testimonianze della cultura greca.

IL PARCO DELL’ETNA

L’Etna è il vulcano attivo più alto d’europa, soprannominato il “gigante buono” è immerso in un grande parco, ideale per gli appassionati di trekking, che amano scoprire i nuovi territori a piedi o in mountin bike

RISERVA DELLO ZINGARO

La riserva dello Zingaro è un’altra meravigliosa riserva naturale ricca di vegetazione ed animali. La riserva incontaminata si estende fino alla penisola si San Vito Lo Capo.

SAN VITO LO CAPO

Questa zona è ricca di spiagge ed insenature meravigliose e acque cristalline. Meta principalmente estiva, è caratterizzato da una piccola piazza, chiamata Piazza Santuario che insieme alla famosa Via Savoia animano le notti d’estate. Qui potrete visitare il Santuario con museo annesso.

LE GOLE DELL’ALCANTARA

Il Fiume dell’Alcantara si trova fra Messina e Catania, ed è caratterizzato da una serie di gole e insenature di natura vulcanica, capaci di creare dei grandi canyon con una vista mozzafiato.

DUOMO DI MONREALE

Il duomo di Monreale, situato nell’omonima città in provincia di Palermo, è famosa per i suoi meravigliosi mosaici e la sua splendida struttura. La sua bellezza è stata riconosciuta in tutto il mondo dopo essere stato inserito all’interno della lista dei Patrimoni dell’Umanità dall’UNESCO.

PALERMO

Palermo è la capitale dell’isola, e possiamo considerarla la città che meglio rappresenta l’intera isola: mare spiagge, storia, architettura barocca, folklore e gastronomia. È una città dalle mille sfaccettature e cui sarà possibile visitare una grande quantità di siti come il Palazzo dei Normanni, la Cattedrale, la spiaggia di Mondello, il teatro Massimo, le Catacombe dei Cappuccini.

CEFALU’

Cittadina in provincia di Palermo, e rinomata per sua bellezza, il suo centro storico tipicamente medievale, con stradine strettissime, splendide architetture come il lavatoio, l’imponente Duomo dedicato a Santissimo Salvatore o Palazzo dei baroni di Rocca e Valdina, spiagge di ciottoli stupende e la Rocca calcarea di Cefalù.

NOTO

Gioiello del barocco siciliano, Noto è uno splendido paese arroccato su un altopiano che domina la valle dell’Asinaro. La città è architettonicamente divisa in due parti: la città medievale, l’antica Neto, dove è possibile visionare le ultime tracce rimaste delle mura e del castello; La città nuova, al contrario è totalmente in stile barocco, con vie ampie e rettilinee intervallate da piazze e chiese con scalinate.

TAORMINA

Il borgo medievale di Taormina è sicuramente uno dei luoghi più belli al mondo e che pertanto vale la pena visitare. Il simbolo della città è il meraviglioso teatro greco, immerso tra le piante di fico ed i cipressi, il teatro è caratterizzato da una cavea interamente scavata nella roccia che offre uno spettacolare panorama sul mare da cui è possibile vedere la Calabria, Siracusa e la punta fumante dell’Etna.

L’isola è raggiungibile comodamente con un aereo, gli aeroporti principali sono Palermo, Catania e Trapani. Vi consigliamo però di portare con voi la vostra macchina personale per poter essere indipendenti specialmente se avete intenzione di spostarvi molto. Sara molto semplice consultare online alcuni siti e confrontare compagnie e prezzi prima di scegliere il traghetto per la Sicilia più incline alle vostre esigenze.