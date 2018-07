Mete Estate 2018: cosa vedere in Versilia

Mete estate 2018. Tra le location estive italiane la Versilia è sicuramente una delle più visitate. Meta rinomata per le sue splendide spiagge e per la vita mondana piuttosto movimentata. In particolare Forte dei Marmi e Viareggio sono le località di villeggiatura più frequentate, sia dai giovani che dalle famiglie. Da non perdere le spiagge di sabbia finissima e le dune costiere che si trovano tra Viareggio e Torre del Lago. Marina di Pietrasanta e il Lido di Camaiore sono senz’altro i litorali più belli della Versilia.

Mete estate 2018: le spiagge di Forte dei Marmi

Tra tutte le mete estate 2018, Forte dei Marmi è una delle più gettonate. Un luogo dove potersi rilassare e divertire con gli amici ma anche con la propria famiglia. Ben 5 km di spiagge dalla sabbia finissima e fresche pinete dove ripararsi dal caldo, a Forte dei Marmi non mancano le boutique di alta moda per i fanatici dello shopping. Un mix di cultura e mondanità per una vacanza davvero esclusiva.

Da non perdere il Fortino, il fulcro di Forte dei Marmi così chiamato perché un tempo era il cuore del commercio del marmo. Per quanto riguarda lo shopping, le vie più ricercate sono Piazza Garibaldi, Via Roma, Via Mazzini e Piazza Dante. Il divertimento invece si concentra nei locali, la Capannina e la Bussola di Focette sono i più frequentati. Molto gettonato anche il Cupido. Per quanto riguarda invece le attrazioni culturali, da non perdere Villa Bertelli, residenza di fine ‘800 e sede di una società che produceva esplosivi.

Mete estate 2018: i mercati ittici di Viareggio

Quando si parla di mete estate 2018, impossibile non citare Viareggio. Principale porto peschereccio della Versilia, Viareggio è conosciuta soprattutto per il mare e per il Carnevale. Sono molti i mercati ittici che animano la città, come la storica pescheria Volpe. La spiaggia della Lecciona è uno dei litorali più incantevoli di Viareggio con il suo famoso miele di mare.

La Passeggiata di Viareggio è il fulcro della città, meta preferita per lo shopping con i negozi delle marche più prestigiose.

La Torre Matilde è il vero e proprio simbolo di Viareggio, un edificio che un tempo serviva a difendere la città e ora è sede di eventi culturali. Non solo spiagge ma anche tante pinete dove rinfrescarsi, la Versilia resta una delle mete estate 2018 più in voga per gli italiani.

[Foto:http://www.ilsole24ore.com/]